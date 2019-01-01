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Щоб не отруїтися: лікарка розповіла, як правильно мити ягоди

Щоб не отруїтися: лікарка розповіла, як правильно мити ягоди
Навіть домашні ягоди і фрукти варто ретельно промивати через високий ризик вмісту небезпечних бактерій і личинок паразитів.

Про це повідомила дієтолог Людмила Бабич, - пише ГолосUA.

Погано вимиті овочі можуть бути причиною шлунково-кишкових інфекцій - дизентерії, сальмонельозу або ботулізму. А на шкірці плодів нерідко ховаються такі шкідливі бактерії, як хелікобактер пілорі, які можуть спровокувати навіть виразку.

«Будь-які ягоди, фрукти, овочі потрібно довго і ретельно мити, навіть ті, що виростили власними руками. Не кажучи вже про «магазинні» овочі і фрукти», - каже лікарка.

«Імпортні фрукти і овочі нерідко «прикрашають» воском і парафіном, щоб товар набував більш красивого і блискучого вигляду, - розповідає гастроентеролог і додає: «Для людського шлунку це, м'яко кажучи, зовсім непотрібні сполуки. Є сенс не просто гарненько промивати їх, але і злегка потерти м'якою щіточкою. Якщо ж заморські ласощі призначаються дітям, про всяк випадок замочіть попередньо плоди в холодній воді».

Дуже обережними треба бути і з цитрусовими. Особливо, не в сезон. Фахівці рекомендують ошпарити плоди окропом і лише потім промивати водою.

"Для ретельного промивання зелені, замочіть її в холодній воді у великій ємності, змінюючи воду два-три рази, щоб вся грязь осіла. Ретельно промивайте під проточною водою пазухи листя", - додала фахівець.

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Теги: ягоди, літо, отруєння
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