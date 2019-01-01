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«Провокували на хабар», – іноземець скаржиться на волинських патрульних

«Провокували на хабар», – іноземець скаржиться на волинських патрульних
Патрульні поліції у Ковелі склали на угорця постанову про порушення правил дорожнього руху, але він заявляє, що нічого не вчиняв, а його самого провокували дати хабар.

Громадянин і мешканець Угорщини Міхал Товт, який має українське походження, працює водієм-«далекобійником». 26 червня 2019 року о 8-й годині він їхав вантажним автомобілем «Volvo» з причепом через Ковель в напрямку Бреста, - повідомляє Район.Ковель.

Приблизно за 100 метрів від перехрестя біля моста (район залізничного вокзалу) його зупинила поліція на службовому автомобілі з номерним знаком 4578. Патрульні чоловік та жінка, зі слів водія, начебто не представилися, але повідомили, що він порушив правила дорожнього руху, а саме – змінив напрямок руху без включення повороту.

«На моє зауваження, що на головній дорозі ніхто не включає поворот, поліцейські сказали: «Все одно складаємо протокол». Я звернувся о 8-й годині 29 хвилин на «102», заявив про фальсифікацію правоохоронцями документа, що нічого не порушував. В результаті мого звернення на «102» жінка-патрульна повідомила: «Ви нетверезі». Я сказав: «Перевірте мене». Патрульна показала мені вживану забарвлену трубку в пакеті з ватою і сказала: «Я вас вже перевірила». При цьому свої відеокамери поліцейські не включали», – розповів у скарзі Міхал Товт.

За його словами, тоді він вимушений був зателефонувати до консула Угорщини в Україні.

«У зв’язку із вивантаженням вантажу, який перевозив, я вимушено заплатив 431 гривню сфальсифікованого штрафу. А тепер приїхав до Ковеля і прошу здійснити службову перевірку незаконних дій правоохоронців, які мене провокували на хабар, та притягнути їх до відповідальності», – просить Міхал Товт, який проживає в угорському селі поблизу кордону з Україною.

Він звернувся з відповідною скаргою до Ковельської місцевої прокуратури, відділу поліції та консульства Угорщини.


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Теги: Ковель, поліція, скарга
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