«Провокували на хабар», – іноземець скаржиться на волинських патрульних





Громадянин і мешканець Угорщини Міхал Товт, який має українське походження, працює водієм-«далекобійником». 26 червня 2019 року о 8-й годині він їхав вантажним автомобілем «Volvo» з причепом через Ковель в напрямку Бреста, - повідомляє



Приблизно за 100 метрів від перехрестя біля моста (район залізничного вокзалу) його зупинила поліція на службовому автомобілі з номерним знаком 4578. Патрульні чоловік та жінка, зі слів водія, начебто не представилися, але повідомили, що він порушив правила дорожнього руху, а саме – змінив напрямок руху без включення повороту.



«На моє зауваження, що на головній дорозі ніхто не включає поворот, поліцейські сказали: «Все одно складаємо протокол». Я звернувся о 8-й годині 29 хвилин на «102», заявив про фальсифікацію правоохоронцями документа, що нічого не порушував. В результаті мого звернення на «102» жінка-патрульна повідомила: «Ви нетверезі». Я сказав: «Перевірте мене». Патрульна показала мені вживану забарвлену трубку в пакеті з ватою і сказала: «Я вас вже перевірила». При цьому свої відеокамери поліцейські не включали», – розповів у скарзі Міхал Товт.



За його словами, тоді він вимушений був зателефонувати до консула Угорщини в Україні.



«У зв’язку із вивантаженням вантажу, який перевозив, я вимушено заплатив 431 гривню сфальсифікованого штрафу. А тепер приїхав до Ковеля і прошу здійснити службову перевірку незаконних дій правоохоронців, які мене провокували на хабар, та притягнути їх до відповідальності», – просить Міхал Товт, який проживає в угорському селі поблизу кордону з Україною.



Він звернувся з відповідною скаргою до Ковельської місцевої прокуратури, відділу поліції та консульства Угорщини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні поліції у Ковелі склали на угорця постанову про порушення правил дорожнього руху, але він заявляє, що нічого не вчиняв, а його самого провокували дати хабар.Громадянин і мешканець Угорщини Міхал Товт, який має українське походження, працює водієм-«далекобійником». 26 червня 2019 року о 8-й годині він їхав вантажним автомобілем «Volvo» з причепом через Ковель в напрямку Бреста, - повідомляє Район.Ковель Приблизно за 100 метрів від перехрестя біля моста (район залізничного вокзалу) його зупинила поліція на службовому автомобілі з номерним знаком 4578. Патрульні чоловік та жінка, зі слів водія, начебто не представилися, але повідомили, що він порушив правила дорожнього руху, а саме – змінив напрямок руху без включення повороту.«На моє зауваження, що на головній дорозі ніхто не включає поворот, поліцейські сказали: «Все одно складаємо протокол». Я звернувся о 8-й годині 29 хвилин на «102», заявив про фальсифікацію правоохоронцями документа, що нічого не порушував. В результаті мого звернення на «102» жінка-патрульна повідомила: «Ви нетверезі». Я сказав: «Перевірте мене». Патрульна показала мені вживану забарвлену трубку в пакеті з ватою і сказала: «Я вас вже перевірила». При цьому свої відеокамери поліцейські не включали», – розповів у скарзі Міхал Товт.За його словами, тоді він вимушений був зателефонувати до консула Угорщини в Україні.«У зв’язку із вивантаженням вантажу, який перевозив, я вимушено заплатив 431 гривню сфальсифікованого штрафу. А тепер приїхав до Ковеля і прошу здійснити службову перевірку незаконних дій правоохоронців, які мене провокували на хабар, та притягнути їх до відповідальності», – просить Міхал Товт, який проживає в угорському селі поблизу кордону з Україною.Він звернувся з відповідною скаргою до Ковельської місцевої прокуратури, відділу поліції та консульства Угорщини.

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