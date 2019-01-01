У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном





Про це Микола Лябук.



Інцидент трапився у вівторок, 16 липня.



На місце події виїхали працівники 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Луків. Внаслідок пожежі згорів оборіг розміром 7х4, гараж 9х4 м, с/г інвентар, запчастини до легкового автомобіля, 6 тонн сіна. Також пошкоджена господарча споруда розміром 4х6 м.



Ймовірна причина пожежі – пустощі з вогнем дочки власника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зачернеччя Любомльського району згорів оборіг із сіном.Про це Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захистуІнцидент трапився у вівторок, 16 липня.На місце події виїхали працівники 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Луків. Внаслідок пожежі згорів оборіг розміром 7х4, гараж 9х4 м, с/г інвентар, запчастини до легкового автомобіля, 6 тонн сіна. Також пошкоджена господарча споруда розміром 4х6 м.Ймовірна причина пожежі – пустощі з вогнем дочки власника.

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