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У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном

У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном
У селі Зачернеччя Любомльського району згорів оборіг із сіном.

Про це Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Інцидент трапився у вівторок, 16 липня.

На місце події виїхали працівники 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Луків. Внаслідок пожежі згорів оборіг розміром 7х4, гараж 9х4 м, с/г інвентар, запчастини до легкового автомобіля, 6 тонн сіна. Також пошкоджена господарча споруда розміром 4х6 м.

Ймовірна причина пожежі – пустощі з вогнем дочки власника.

У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном

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Теги: пожежа, Волинь
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