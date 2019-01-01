У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном
Сьогодні, 08:37
У селі Зачернеччя Любомльського району згорів оборіг із сіном.
Про це Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Інцидент трапився у вівторок, 16 липня.
На місце події виїхали працівники 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Луків. Внаслідок пожежі згорів оборіг розміром 7х4, гараж 9х4 м, с/г інвентар, запчастини до легкового автомобіля, 6 тонн сіна. Також пошкоджена господарча споруда розміром 4х6 м.
Ймовірна причина пожежі – пустощі з вогнем дочки власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Район.Любомль повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Інцидент трапився у вівторок, 16 липня.
На місце події виїхали працівники 10 ДПРЧ м. Любомль та МПО Луків. Внаслідок пожежі згорів оборіг розміром 7х4, гараж 9х4 м, с/г інвентар, запчастини до легкового автомобіля, 6 тонн сіна. Також пошкоджена господарча споруда розміром 4х6 м.
Ймовірна причина пожежі – пустощі з вогнем дочки власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
Сьогодні, 08:52
У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном
Сьогодні, 08:37
Луцькі студенти зняли мотиваційний ролик про вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10