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У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО

У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській сталась масштабна ДТП.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Згідно із інформацією свідків, ДТП трапилась за участю вантажного автомобіля та легковика Audi. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні ушкодження. Згідно з попередньою інформацією, є постраждалі.

Зіткнення було настільки сильними, що у Audi спрацювали подушки безпеки. Внаслідок ДТП фура в'їхала у інформаційне табло заправки.

Подробиці та наслідки інциденту уточнюються.

У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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