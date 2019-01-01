У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО





Про це



Згідно із інформацією свідків, ДТП трапилась за участю вантажного автомобіля та легковика Audi. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні ушкодження. Згідно з попередньою інформацією, є постраждалі.



Зіткнення було настільки сильними, що у Audi спрацювали подушки безпеки. Внаслідок ДТП фура в'їхала у інформаційне табло заправки.



Подробиці та наслідки інциденту уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській сталась масштабна ДТП.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Згідно із інформацією свідків, ДТП трапилась за участю вантажного автомобіля та легковика Audi. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні ушкодження. Згідно з попередньою інформацією, є постраждалі.Зіткнення було настільки сильними, що у Audi спрацювали подушки безпеки. Внаслідок ДТП фура в'їхала у інформаційне табло заправки.Подробиці та наслідки інциденту уточнюються.

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