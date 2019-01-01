вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 17 липня

Курс валют у Луцьку на 17 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.723, а продаж - 26.111.

Євро при купівлі становить - 28.766, продажу - 29.384.

Курс російського рубля: купівля - 0.355, продаж - 0.419.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.533, продаж - 6.953.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 липня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто робити важливих покупок
Сьогодні, 09:32
У Луцьку поки не підвищуватимуть ціну проїзду у тролейбусі
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 17 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку фура влетіла у легковик. ФОТО
Сьогодні, 08:52
У волинському селі дотла згорів оборіг із сіном
Сьогодні, 08:37
Схожі новини
Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня Долар – менше 26: курс валют у Луцьку на 16 липня
16 липень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 15 липня Курс валют у Луцьку на 15 липня
15 липень, 09:13
Курс валют у Луцьку на 14 липня Курс валют у Луцьку на 14 липня
14 липень, 12:28
Курс валют у Луцьку на 13 липня Курс валют у Луцьку на 13 липня
13 липень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новонародженій дівчинці з Волині потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 09:57
 0
У центральному парку Луцька хочуть дозволити ловити рибу в одному з каналів
Сьогодні, 09:54
 0
У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку затримали збоченця, який оголював статеві органи при дітях
Сьогодні, 09:41
 0
17 липня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто робити важливих покупок
Сьогодні, 09:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿