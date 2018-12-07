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Лучани звернулися зі скаргою до місцевого депутата

Лучани звернулися зі скаргою до місцевого депутата
До депутата Луцької міської ради Миколи Романюка звернулися лучани, які проживають в районі ДПЗ, що на зупинках вулиць Станіславського та Бенделіані відсутній графік руху тролейбусів.

Про це повідомляє Микола Романюк на своїй сторінці у Facebook.

"До мене як депутата району ДПЗ звернулись мешканці із скаргами на відсутність графіків руху тролейбусів на зупинках вулиць Станіславського та Бенделіані", - йдеться у повідомленні.

Відповідне звернення він подав в секретаріат Луцької міської ради.

"Надіюсь на оперативне реагування", - підсумував Микола Романюк.


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Теги: Луцькрада, звернення, скарга, лучани, тролейбуси
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