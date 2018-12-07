Лучани звернулися зі скаргою до місцевого депутата

Миколи Романюка звернулися лучани, які проживають в районі ДПЗ, що на зупинках вулиць Станіславського та Бенделіані відсутній графік руху тролейбусів.



Про це повідомляє



"До мене як депутата району ДПЗ звернулись мешканці із скаргами на відсутність графіків руху тролейбусів на зупинках вулиць Станіславського та Бенделіані", - йдеться у повідомленні.



Відповідне звернення він подав в секретаріат Луцької міської ради.



"Надіюсь на оперативне реагування", - підсумував Микола Романюк.





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