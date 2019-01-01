У Луцьку затримали збоченця, який оголював статеві органи при дітях
Сьогодні, 09:41
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який на вулиці показував статеві органи дітям.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
«У зелених насадженнях перебуває чоловік, який оголював статеві органи при дітях», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні вчора ввечері, 16 липня, з проспекту Соборності.
За вказаною адресою прибули поліцейські та затримали підозрюваного.
Ним виявився 58-річний лучанин. Встановили, що у 2018 році він вже притягувався до відповідальності за ст. 296 Кримінального Кодексу – хуліганство. Для складення відповідних матеріалів особу доставили до відділку поліції.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
«У зелених насадженнях перебуває чоловік, який оголював статеві органи при дітях», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні вчора ввечері, 16 липня, з проспекту Соборності.
За вказаною адресою прибули поліцейські та затримали підозрюваного.
Ним виявився 58-річний лучанин. Встановили, що у 2018 році він вже притягувався до відповідальності за ст. 296 Кримінального Кодексу – хуліганство. Для складення відповідних матеріалів особу доставили до відділку поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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