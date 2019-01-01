У Луцьку затримали збоченця, який оголював статеві органи при дітях

У Луцьку патрульні затримали чоловіка, який на вулиці показував статеві органи дітям.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.«У зелених насадженнях перебуває чоловік, який оголював статеві органи при дітях», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні вчора ввечері, 16 липня, з проспекту Соборності.За вказаною адресою прибули поліцейські та затримали підозрюваного.Ним виявився 58-річний лучанин. Встановили, що у 2018 році він вже притягувався до відповідальності за ст. 296 Кримінального Кодексу – хуліганство. Для складення відповідних матеріалів особу доставили до відділку поліції.