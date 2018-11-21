У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки

У Луцьку підприємцю дозволили розмістити 4 торгові точки, три з яких – у центральному парку. Йдеться про три точки з продажу солодощів та одну велокав’ярню.Таке рішення прийняли у Луцькраді сьогодні, 17 липня, під час засідання виконавчого комітету.Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт розповів, що підприємецьвиграв аукціон і тепер може поставити свої тимчасові споруди на ті місця, які запропонувала мерія.Так, підприємцю Юрію Хавіну дозволили розмістити чотири пересувні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки (біля зоопарку, дві – біля центрального пляжу та ще одна – не вулиці Лесі Українки).Тож підприємцеві дали дозвіл протягом трьох років розміщувати на вказаних локаціях свої об’єкти протягом літнього сезону. Щоправда, у цих точках заборонено продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої, вина столові та тютюнові вироби.Окрім того, підприємець зобов’язаний укласти договори на прибирання території та вивіз побутових відходів.