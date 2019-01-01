У центральному парку Луцька хочуть дозволити ловити рибу в одному з каналів

У Луцьку пропонують дозволити рибалкам ловити рибу в одному з каналів Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося сьогодні, 17 липня, підчас виконавчого комітету Луцькради.Член виконкомузапропонував поставити таблички поблизу каналів парку про те, що вони є зарибленими і там заборонений вилов риби.Натомість один із каналів виділити для рибалок.Виконувач повноважень Луцького міського головидав завдання поставити таблички про те, що канали зариблені, а також вивчити питання з приводу можливості виділення одного з каналів парку для рибалок.