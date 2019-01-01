У центральному парку Луцька хочуть дозволити ловити рибу в одному з каналів
Сьогодні, 09:54
У Луцьку пропонують дозволити рибалкам ловити рибу в одному з каналів Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йшлося сьогодні, 17 липня, підчас виконавчого комітету Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович запропонував поставити таблички поблизу каналів парку про те, що вони є зарибленими і там заборонений вилов риби.
Натомість один із каналів виділити для рибалок.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт дав завдання поставити таблички про те, що канали зариблені, а також вивчити питання з приводу можливості виділення одного з каналів парку для рибалок.
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Про це йшлося сьогодні, 17 липня, підчас виконавчого комітету Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович запропонував поставити таблички поблизу каналів парку про те, що вони є зарибленими і там заборонений вилов риби.
Натомість один із каналів виділити для рибалок.
Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт дав завдання поставити таблички про те, що канали зариблені, а також вивчити питання з приводу можливості виділення одного з каналів парку для рибалок.
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