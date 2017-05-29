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Новонародженій дівчинці з Волині потрібні кошти на лікування

Новонародженій дівчинці з Волині потрібні кошти на лікування
Рідні немовляти з Іванич просять про матеріальну допомогу небайдужих. Дівчинка народилася 25-го червня і перенесла вже дві операції.

Мама маленької Юлії розповіла, що донечка народилася з вагою 2900 кг. Через множинні вади розвитку в дуже критичному стані перебуває в Луцьку в обласній дитячій поліклініці у віділлі інтинсивної ранімації. Дівчинці зробили вже дві операції на кишечник, - пише Буг.

На лікування йдуть чималі для родини кошти, тому змушені просити про допомогу.

Реквізити: картка Ощадбанку 5167 4901 8953 3210 Рижко Руслана Павлівна.

Картка Приватбанку 5168 7554 4295 6104 Шимчук Ігор Русланович.


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Теги: допомога, гроші, лікування, дитина
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