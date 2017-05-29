Новонародженій дівчинці з Волині потрібні кошти на лікування





Мама маленької Юлії розповіла, що донечка народилася з вагою 2900 кг. Через множинні вади розвитку в дуже критичному стані перебуває в Луцьку в обласній дитячій поліклініці у віділлі інтинсивної ранімації. Дівчинці зробили вже дві операції на кишечник, - пише



На лікування йдуть чималі для родини кошти, тому змушені просити про допомогу.



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