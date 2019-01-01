У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО





Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.



ДТП сталася близько 7:30 на зупинці біля ЦУМу. Зі слів очевидців, водій маршрутки №9а, від’їжджаючи із зупинки, не подивися у дзеркало заднього виду і в'їхав у автомобіль, який рухався ззаду. Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.



Інформації про потерпілих немає.



На місці працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька 17 липня сталася аварія за участю маршрутки і автомобіля.Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.ДТП сталася близько 7:30 на зупинці біля ЦУМу. Зі слів очевидців, водій маршрутки №9а, від’їжджаючи із зупинки, не подивися у дзеркало заднього виду і в'їхав у автомобіль, який рухався ззаду. Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.Інформації про потерпілих немає.На місці працювала патрульна поліція.

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