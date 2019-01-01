У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У центрі Луцька 17 липня сталася аварія за участю маршрутки і автомобіля.
Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.
ДТП сталася близько 7:30 на зупинці біля ЦУМу. Зі слів очевидців, водій маршрутки №9а, від’їжджаючи із зупинки, не подивися у дзеркало заднього виду і в'їхав у автомобіль, який рухався ззаду. Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
Інформації про потерпілих немає.
На місці працювала патрульна поліція.
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Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.
ДТП сталася близько 7:30 на зупинці біля ЦУМу. Зі слів очевидців, водій маршрутки №9а, від’їжджаючи із зупинки, не подивися у дзеркало заднього виду і в'їхав у автомобіль, який рухався ззаду. Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
Інформації про потерпілих немає.
На місці працювала патрульна поліція.
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Коментарі 1
Маршрутчики - как всегда: за подсчётом денег "на ходу" внимание на дорогу - ноль
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