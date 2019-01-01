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У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО

У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
У центрі Луцька 17 липня сталася аварія за участю маршрутки і автомобіля.

Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.

ДТП сталася близько 7:30 на зупинці біля ЦУМу. Зі слів очевидців, водій маршрутки №9а, від’їжджаючи із зупинки, не подивися у дзеркало заднього виду і в'їхав у автомобіль, який рухався ззаду. Автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.

Інформації про потерпілих немає.

На місці працювала патрульна поліція.

У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО
У Луцьку – аварія біля ЦУМу. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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Маршрутчики - как всегда: за подсчётом денег "на ходу" внимание на дорогу - ноль
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