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На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО

На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО
17-го липня правоохоронці Нововолинська провели обшуки та вилучили речі сумнівного походження.

Санкціоновані обшуки були за адресами проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів майнового характеру з гаражних та підсобіних приміщення на території Нововолинська, - пише Буг.

Відтак, виявили низку речей, які мають сумнівне походження. Серед них – інструменти, техніка, одяг для військовослужбовців та інші.

Волинян, які упізнають своє майно, просять повідомити за номером телефону: 098 644 31 91.

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Теги: обшуки, Нововолинськ
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