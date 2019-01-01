На Волині поліція шукає власників викрадених речей. ФОТО





Санкціоновані обшуки були за адресами проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів майнового характеру з гаражних та підсобіних приміщення на території Нововолинська, - пише Буг.



Відтак, виявили низку речей, які мають сумнівне походження. Серед них – інструменти, техніка, одяг для військовослужбовців та інші.



Волинян, які упізнають своє майно, просять повідомити за номером телефону: 098 644 31 91.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го липня правоохоронці Нововолинська провели обшуки та вилучили речі сумнівного походження.Санкціоновані обшуки були за адресами проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів майнового характеру з гаражних та підсобіних приміщення на території Нововолинська, - пише Буг.Відтак, виявили низку речей, які мають сумнівне походження. Серед них – інструменти, техніка, одяг для військовослужбовців та інші.Волинян, які упізнають своє майно, просять повідомити за номером телефону: 098 644 31 91.

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