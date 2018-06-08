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На городі у волинянок знайшли понад півтисячі стебел снодійного маку

На городі у волинянок знайшли понад півтисячі стебел снодійного маку
Поліцейські на присадибних ділянках жителів Горохівського Локачинського та Ківерцівського районів вилучили понад півтисячі стебел снодійного маку.

Про це повідомляє ГУНП У Волинській області.

Так, у селі Старостав на городі у жительки райцентру Горохів правоохоронці виявили понад 150 рослин снодійного маку.

Також у селі Сірнички у 52-річної місцевої жительки знайшли 445 рослин снодійного маку.

В селі Дідичі на присадибній ділянці місцевої мешканки поліцейські вилучили 15 рослин коноплі.

Зазначають, вилучені рослини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про посів або вирощування снодійоного маку чи конопель. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі 700 гривень до 8 тисяч 500 гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.


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Теги: Волинь, поліція, снодійний мак, конопля, незаконні посіви
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