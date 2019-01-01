Кар'єра у «Google» і повернення на батьківщину: історія луцького айтішника
Сьогодні, 20:36
Лучанин Вячеслав Панасюк – ІТ-спеціаліст, який має 5 освіт та працював у корпорації “Google”.
Про роботу, хобі та сім’ю він розповів у програмі “Вікенд на 12 каналі”.
Вячеслав народився в 1980-му році. Він – корінний лучанин, закінчив школу №2, здобув освіту вчителя інформатики у СНУ (тоді – ВДУ). Однак після закінчення навчання ставати вчителем не поспішав.
У дитинстві власноруч складав комп’ютери
“Я в програмуванні не випадково, це було моє хобі. В мене вдома була зшивка газет “Юний технік”. Я навіть власноруч збирав комп’ютер, купував деталі. Це було ще в шкільні роки, я тоді ходив на курси в Палац піонерів, було дуже цікаво”, – розповів Вячеслав.
Батьки підтримували захоплення сина.
“я ніде не ходив вечорами, а вчився далі. Мені легко давалась математика та алгоритми. Я починав писати програми на папері, але вже потім, коли з’явився комп’ютер, я вийшов на новий рівень. Тоді наймоднішим був комп’ютер “Пошук 2”, який неможливо було ніде дістати. Тому мені доводилося ходити в Палац піонерів, писати свої програми, ігри, зберігати їх на касетному магнітофоні. А потім вже з’явилися дискети”, – пригадує лучанин.
Свій перший комп’ютер Вячеслав купив за власні кошти вже після закінчення університету. Тоді, закінчивши навчання у ВДУ, він вирішив вступити до аспірантури в Київський національний університет імені Шевченка на факультет кібернетики. Паралельно працював.
“Спочатку я працював на маленьких фірмах системним адміністратором і програмістом. Писав деякі програмні рішення для їхніх проблем. Управління складом, бухгалтерією і все таке”, – поділився Вячеслав Панасюк.
Як потрапив до корпорації “Google”
Чоловік зізнається, що поставив собі ціль працювати у “Google”. На підготовку пішло 4 місяці.
“Я щодня читав книжки про алгоритми та мови програмування JavaScript та Java. У корпорації “Google” саме шукали спеціалістів у цій галузі. Я двічі проходив відбір і двічі пройшов. Вперше, коли мою позицію підтвердили, я вже отримав візу і був готовий виїжджати, мені повідомили, що мою позицію закрили. Тоді я заново проходив відбір з самого початку – нарівні з іншими програмістами з усієї планети. Головне – не здаватися, тому що труднощі і вихід з зони комфорту роблять нас сильнішим”, – переконаний Вячеслав.
Він каже, що у корпорації працював класичним програмістом.
“Мені ставили завдання і я його виконував. Менеджер знає, що можна навіть не контролювати, бо відповідальна людина завжди робить так, як обіцяє”, – пояснив чоловік.
За два роки – три освіти
У 2010-му році Вячеслав Панасюк отримав свою другу освіту у сфері управління проектами. В 2011-му він став віце-президентом міжнародної студентської організації GCI.
“Під час роботи над своїми проектами тоді довелося побувати в Швейцарії, Франції, Німеччині. Я часто зустрічався з представниками цієї організації, місцевими осередками GCI. Ми спілкувалися в тому числі й на тему бізнесу: як нам краще його вести та організовувати. Все ж таки потім я дійшов до своїх маленьких проектів, наймав людей”, – ділиться герой програми.
Вячеслав зізнається: коли закінчив роботу у “Google” і повернувся в Україну, зрозумів, що без Батьківщини більше не зможе.
“Я пішов вчитися далі, вирішив здобувати бізнес-освіту, в мене таких зараз три. Коли переді мною стоїть виклик, потрібно або залучати спеціалістів, або здобувати кваліфікацію та необхідні навички. Я тоді починав організовувати свої власні проекти і мені бракувало деяких знань. Тоді йшов вчитися, за два роки здобув три освіти”, – розповів Панасюк.
Головне – знайти баланс між роботою та сім’єю
Вячеслав зізнається, що вдало зумів поєднати роботу та сім’ю.
“У мене дві доньки, я хочу, щоб вони далі вчилися в Україні. Я все зроблю, щоб підняти рівень нашої освіти. В мене є своя точка зору на це”, – пояснив він.
Чоловік розповів, що останнім часом не знаходить часу на подорожі чи відпочинок:
“За останні п’ять років не довелося подорожувати, бо я постійно або вчився, або працював на відповідальних проектах. Я людина, яка дотримується свого слова: якщо сказав, що воно за три місяці буде зроблене, значить точно буде”.
Панасюк також поділився, що любить активний відпочинок в Україні.
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Про роботу, хобі та сім’ю він розповів у програмі “Вікенд на 12 каналі”.
Вячеслав народився в 1980-му році. Він – корінний лучанин, закінчив школу №2, здобув освіту вчителя інформатики у СНУ (тоді – ВДУ). Однак після закінчення навчання ставати вчителем не поспішав.
У дитинстві власноруч складав комп’ютери
“Я в програмуванні не випадково, це було моє хобі. В мене вдома була зшивка газет “Юний технік”. Я навіть власноруч збирав комп’ютер, купував деталі. Це було ще в шкільні роки, я тоді ходив на курси в Палац піонерів, було дуже цікаво”, – розповів Вячеслав.
Батьки підтримували захоплення сина.
“я ніде не ходив вечорами, а вчився далі. Мені легко давалась математика та алгоритми. Я починав писати програми на папері, але вже потім, коли з’явився комп’ютер, я вийшов на новий рівень. Тоді наймоднішим був комп’ютер “Пошук 2”, який неможливо було ніде дістати. Тому мені доводилося ходити в Палац піонерів, писати свої програми, ігри, зберігати їх на касетному магнітофоні. А потім вже з’явилися дискети”, – пригадує лучанин.
Свій перший комп’ютер Вячеслав купив за власні кошти вже після закінчення університету. Тоді, закінчивши навчання у ВДУ, він вирішив вступити до аспірантури в Київський національний університет імені Шевченка на факультет кібернетики. Паралельно працював.
“Спочатку я працював на маленьких фірмах системним адміністратором і програмістом. Писав деякі програмні рішення для їхніх проблем. Управління складом, бухгалтерією і все таке”, – поділився Вячеслав Панасюк.
Як потрапив до корпорації “Google”
Чоловік зізнається, що поставив собі ціль працювати у “Google”. На підготовку пішло 4 місяці.
“Я щодня читав книжки про алгоритми та мови програмування JavaScript та Java. У корпорації “Google” саме шукали спеціалістів у цій галузі. Я двічі проходив відбір і двічі пройшов. Вперше, коли мою позицію підтвердили, я вже отримав візу і був готовий виїжджати, мені повідомили, що мою позицію закрили. Тоді я заново проходив відбір з самого початку – нарівні з іншими програмістами з усієї планети. Головне – не здаватися, тому що труднощі і вихід з зони комфорту роблять нас сильнішим”, – переконаний Вячеслав.
Він каже, що у корпорації працював класичним програмістом.
“Мені ставили завдання і я його виконував. Менеджер знає, що можна навіть не контролювати, бо відповідальна людина завжди робить так, як обіцяє”, – пояснив чоловік.
За два роки – три освіти
У 2010-му році Вячеслав Панасюк отримав свою другу освіту у сфері управління проектами. В 2011-му він став віце-президентом міжнародної студентської організації GCI.
“Під час роботи над своїми проектами тоді довелося побувати в Швейцарії, Франції, Німеччині. Я часто зустрічався з представниками цієї організації, місцевими осередками GCI. Ми спілкувалися в тому числі й на тему бізнесу: як нам краще його вести та організовувати. Все ж таки потім я дійшов до своїх маленьких проектів, наймав людей”, – ділиться герой програми.
Вячеслав зізнається: коли закінчив роботу у “Google” і повернувся в Україну, зрозумів, що без Батьківщини більше не зможе.
“Я пішов вчитися далі, вирішив здобувати бізнес-освіту, в мене таких зараз три. Коли переді мною стоїть виклик, потрібно або залучати спеціалістів, або здобувати кваліфікацію та необхідні навички. Я тоді починав організовувати свої власні проекти і мені бракувало деяких знань. Тоді йшов вчитися, за два роки здобув три освіти”, – розповів Панасюк.
Головне – знайти баланс між роботою та сім’єю
Вячеслав зізнається, що вдало зумів поєднати роботу та сім’ю.
“У мене дві доньки, я хочу, щоб вони далі вчилися в Україні. Я все зроблю, щоб підняти рівень нашої освіти. В мене є своя точка зору на це”, – пояснив він.
Чоловік розповів, що останнім часом не знаходить часу на подорожі чи відпочинок:
“За останні п’ять років не довелося подорожувати, бо я постійно або вчився, або працював на відповідальних проектах. Я людина, яка дотримується свого слова: якщо сказав, що воно за три місяці буде зроблене, значить точно буде”.
Панасюк також поділився, що любить активний відпочинок в Україні.
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