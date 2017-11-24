Волинянин викрав у односельчанки мопед





Учора, 16 липня, до поліції із заявою звернулася 44-річна жителька Турійського району. Волинянка повідомила, що з двору її домогосподарства викрали мопед «Viper», - пише ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 31-річний житель Турійського району, односелець потерпілої. Викрадений мопед вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.



Головне фото – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція викрила викрадача мопеда.Учора, 16 липня, до поліції із заявою звернулася 44-річна жителька Турійського району. Волинянка повідомила, що з двору її домогосподарства викрали мопед «Viper», - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 31-річний житель Турійського району, односелець потерпілої. Викрадений мопед вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.Головне фото – ілюстративне.

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