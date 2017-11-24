Волинянин викрав у односельчанки мопед
Сьогодні, 18:01
На Волині поліція викрила викрадача мопеда.
Учора, 16 липня, до поліції із заявою звернулася 44-річна жителька Турійського району. Волинянка повідомила, що з двору її домогосподарства викрали мопед «Viper», - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 31-річний житель Турійського району, односелець потерпілої. Викрадений мопед вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
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Учора, 16 липня, до поліції із заявою звернулася 44-річна жителька Турійського району. Волинянка повідомила, що з двору її домогосподарства викрали мопед «Viper», - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортом скоїв 31-річний житель Турійського району, односелець потерпілої. Викрадений мопед вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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