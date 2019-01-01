На «Ягодині» службовий пес знайшов у чоловіка марихуану





Знайти їх серед особистих речей та багажу, складених у рейсовому автобусі, допоміг службовий пес, - повідомляють у прес-службі



Пакетики вагою 13,99 гр, 12,87 гр та 6,87 гр - вилучені і передані на експертизу.



Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів). Санкція статті 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску "Ягодин" волинські митники виявили у громадянина України, який повертався на батьківщину, три пакунки з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб – марихуану.Знайти їх серед особистих речей та багажу, складених у рейсовому автобусі, допоміг службовий пес, - повідомляють у прес-службі Волинської митниці ДФС Пакетики вагою 13,99 гр, 12,87 гр та 6,87 гр - вилучені і передані на експертизу.Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за статтею 305 Кримінального Кодексу України (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів). Санкція статті 305 ККУ сягає позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

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