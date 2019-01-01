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Начальник Волинської митниці ДФС написав заяву на звільнення

Начальник Волинської митниці ДФС написав заяву на звільнення
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Кривіцького, її негайно ж задовільнили.

"Вважаю, що треба дотримуватись законів, триматися життєвих принципів, як керівнику - домагатися виконання поставлених цілей. І я ніколи-ніколи не чіплявся за посади. Тому справді написав заяву, яку негайно задовільнили.

Щодо роботи на Волинській митниці - учора переглянув матеріали наради за підсумками І півріччя. Там цифри, факти. Вони говорять замість мене. Дякую усьому колективу", - написав Кривіцький.

До свого допису він також прикріпив відео одного з місцевих телеканалів про нараду, на якій митники звітували новому керівнику про роботу.



Зауважимо, що в. о. глави Державної фіскальної служби Олександр Власов назвав це "чоловічим рішенням" та опублікував наказ про звільнення на своїй сторінці у Facebook.

Джерело: https://news.t1.ua/ukraina/volyn/30383-nachalnyk-volynskoyi-mytnytsi-napysav-zayavu-pro-zvilnennya.html Новини T1.UA



Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.

Натомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці Євгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.

Згодом прокуратура Київської області заявила про те, що оголосила у розшук Віктора Кривіцького. А сам він сказав, що подивований цим, оскільки ні від кого не ховався і нікуди не тікав. У прес-службі ж Волинської митниці ДФС заявляли, що Кривіцький перебував «на лікарняному».





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Теги: Віктор Кривіцький, митниця, ДФС, заява, звільнення, Волинь
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