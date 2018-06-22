У Луцьку депутат пропонує безкоштовно возити всіх у тролейбусах

У Луцькраді задумалися над тим, аби зробити безкоштовним проїзд у електротранспорті для всіх категорій громадян.Про це йшлося 17 липня під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Під час комісії депутати розглядали питання про внесення змін до бюджету міста для забезпечення відшкодування коштів ЛПЕ, передбачених на перевезення пільговиків.Йшлося про те, що в місяць підприємство заробляє приблизно півтора-два мільйони гривень. До слова, наприклад, лише у січні з міського бюджету на це підприємство виділили понад 7 мільйонів гривень. А вже у поточному місяці (липні) - 3,4 мільйона. На зарплату для працівників підприємства з нарахуваннями у червні виділили понад 5 мільйонів (це кошти як з міського бюджету, так і власні кошти підприємства). За словами директорки департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради, у поточному році на ЛПЕ вже виділили понад 42 мільйони гривень.Тож депутати звернули увагу на те, що дотації на Луцьке підприємство електротранспорту стали для міської скарбниці надто обтяжливими.Депутатзауважив, що мусить бути кардинальне рішення щодо тролейбусного підприємства. Натомість його колегазауважив, що таким рішенням може стати впровадження електронної картки лучанина.За словами депутата, до 19 липня буде підписаний договір з підприємством, яке впровадить систему карток для оплати проїзду, а до 19 серпня підпишуть тристоронній договір: міська рада, оператор, перевізники (в тому числі - й ЛПЕ).Натомість депутатзапропонував узагалі відмовитися від плати за проїзд у тролейбусах. Це дало б можливість не витрачати значні кошти на зарплати кондукторам, контролерам, обійтися без затрат на виготовлення проїзних та електронних карток обліку тощо.«Запровадивши безкоштовний проїзд, ми звільнимо частину людей і вийдемо на ті самі гроші. Ми будемо мати прецедент, якого немає ніде в Україні, ми бкдемо реаьно безкоштовно перевозити громадян. Паралельно знімемо питання з пільгами, картками і безквитковим проїздом. Це буде вихід», – сказав Сергій Була.Тарас Шляхтич запропонував все ж спочатку зробити облік пільговиків. За його словами, картка лучанина значно зможе зменшити витрати на відшкодування вартості проїзду саме для них.У інших членів комісії відразу виникло чимало запитань і несхвальних аргументів стосовно цієї пропозиції. Зокрема, Лілія Єлова зауважила, що якщо зараз відмовитися від оплати за проїзд, то назад повернути її буде неможливо. А підприємство тоді узагалі втратить стимули заробляти.«Дивлячись на ситуацію у державі, яка є зараз, то про такі кардинальні рішення говорити важко», – сказала Лілія Єлова.Також аргументували неможливість відмовитися від оплати за проїзд у «рогатих» тим, що люди взагалі пересядуть з маршруток на тролейбуси. Мовляв, навіщо платити 6 гривень, якщо можна їхати безкоштовно.Зрештою, після тривалої дискусії депутати зійшлися на тому, що треба шукати усі можливі шляхи зменшення витрат на ЛПЕ, й більшістю голосів проголосувати за виділення з бюджету грошей на відшкодування за перевезення пільговиків. Остаточне рішення прийматимуть на сесії.