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Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*

Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*
У житловому комплексі «Юпітер», що у Липинах, продається квартира, розташована на четвертому та п’ятому поверхах будинку.

Площа оселі – 109,34 м². Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – пропонує кілька варіантів оплати, - інформує Перший.

Що за квартира?

Дворівнева квартира має ретельно продумане планування, яке дозволяє комфортно облаштувати простір.

На першому поверсі - вітальня 18,28 м², кухня 9,68 м², санвузол та коридор. Із кухні є вихід на лоджію площею 4,02 м².

На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м².

Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*

Скільки коштує?

Вартість квадратного метра квартири - 12 000 гривень.

Є можливість розтермінування, тоді вартість квадратного метра становитиме 12 500 гривень.

Цікаво подивитися світлини із будівельного майданчика ЖК "Юпітер"? Тисніть на посилання.

Де розташований "Юпітер"?

Житловий комплекс «Юпітер» знаходиться межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.

Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*
Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*

Контакти

Телефон відділу продажів:

096 030 20 10

Адреса:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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Теги: Юпітер, квартира, Інвестор
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