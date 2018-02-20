Під Луцьком продають простору дворівневу квартиру*





Площа оселі – 109,34 м². Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – пропонує кілька варіантів оплати, - інформує



Що за квартира?



Дворівнева квартира має ретельно продумане планування, яке дозволяє комфортно облаштувати простір.



На першому поверсі - вітальня 18,28 м², кухня 9,68 м², санвузол та коридор. Із кухні є вихід на лоджію площею 4,02 м².



На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м².



Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.



Скільки коштує?



Вартість квадратного метра квартири - 12 000 гривень.



Є можливість розтермінування, тоді вартість квадратного метра становитиме 12 500 гривень.



Цікаво подивитися світлини із будівельного майданчика ЖК "Юпітер"? Тисніть на посилання.



Де розташований "Юпітер"?



Житловий комплекс «Юпітер» знаходиться межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.



Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.



Контакти



Телефон відділу продажів:



096 030 20 10



Адреса:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер», що у Липинах, продається квартира, розташована на четвертому та п’ятому поверхах будинку.Площа оселі – 109,34 м². Забудовник – Будівельна компанія «Інвестор» – пропонує кілька варіантів оплати, - інформує Перший Дворівнева квартира має ретельно продумане планування, яке дозволяє комфортно облаштувати простір.На першому поверсі - вітальня 18,28 м², кухня 9,68 м², санвузол та коридор. Із кухні є вихід на лоджію площею 4,02 м².На другому поверсі – три кімнати. Дві з них мансардні, третя – звичайна. Найбільша кімната має площу 18,99 м².Також на другому поверсі є ще один санвузол та коридор.Вартість квадратного метра квартири -Є можливість розтермінування, тоді вартість квадратного метра становитиме 12 500 гривень.Цікаво подивитися світлини із будівельного майданчика ЖК "Юпітер"? Тисніть на посилання.Житловий комплекс «Юпітер» знаходиться межі села Липини та міста Луцька. Неподалік є зупинка громадського транспорту, а для власників автомобілів передбачили паркомісця. До центру міста можна доїхати за 10-15 хвилин.Вся територія біля житлового комплексу гарно облаштована. Також є великий дитячий майданчик.

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