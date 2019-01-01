У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО





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16 липня 2019 року італійський прибор Резонанс С - Отоакустична емісія для визначення наявності (відсутності) реакції на голосові подразники у новонароджених був придбаний за кошти, зібрані БФ "Свічадо", та переданий дитячим отоларингологам закладу. Вартість приладу складає понад 110 тисяч гривень.



Відтак, всі новонароджені та інші хворі діти, які лікуються у стаціонарі обласної дитячої клінічної лікарні, будуть обстежені з метою своєчасної діагностики проблем зі слухом.



Представник фірми "Баттертон" з Києва, спеціаліст зі слузопротезуванню Олексій Петрученко провів налаштування Отоакустичної емісії та підготував прилад для практичного використання лікарями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинську обласну дитячу клінічну лікарню передали прилад для діагностики патології слуху у новонароджених.Про це на сторінці у Facebook повідомляє ВОДКЛ 16 липня 2019 року італійський прибор Резонанс С - Отоакустична емісія для визначення наявності (відсутності) реакції на голосові подразники у новонароджених був придбаний за кошти, зібрані БФ "Свічадо", та переданий дитячим отоларингологам закладу. Вартість приладу складає понад 110 тисяч гривень.Відтак, всі новонароджені та інші хворі діти, які лікуються у стаціонарі обласної дитячої клінічної лікарні, будуть обстежені з метою своєчасної діагностики проблем зі слухом.Представник фірми "Баттертон" з Києва, спеціаліст зі слузопротезуваннюпровів налаштування Отоакустичної емісії та підготував прилад для практичного використання лікарями.

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