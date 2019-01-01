вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО

У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
У Волинську обласну дитячу клінічну лікарню передали прилад для діагностики патології слуху у новонароджених.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє ВОДКЛ.

16 липня 2019 року італійський прибор Резонанс С - Отоакустична емісія для визначення наявності (відсутності) реакції на голосові подразники у новонароджених був придбаний за кошти, зібрані БФ "Свічадо", та переданий дитячим отоларингологам закладу. Вартість приладу складає понад 110 тисяч гривень.

Відтак, всі новонароджені та інші хворі діти, які лікуються у стаціонарі обласної дитячої клінічної лікарні, будуть обстежені з метою своєчасної діагностики проблем зі слухом.

Представник фірми "Баттертон" з Києва, спеціаліст зі слузопротезуванню Олексій Петрученко провів налаштування Отоакустичної емісії та підготував прилад для практичного використання лікарями.
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська обласна дитяча клініка, новий прилад, діагностика слуху
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів
Сьогодні, 14:36
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
Сьогодні, 14:14
Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
Сьогодні, 13:57
«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів
Сьогодні, 14:36
 0
«Ангели-охоронці»: очевидці розповіли про порятунок хлопчика, який випав з 5-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
 0
У лікарні Луцька – новий прилад для діагностики слуху у дітей. ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
Сьогодні, 13:57
 0
«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿