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У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом

У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом
У Володимирі-Волинському в міському парку у 20-річного місцевого жителя поліцейські виявили кастет та ніж.

Небезпечні предмети правоохоронці виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Відомо, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини, - пише ГУНП у Волинській області.

Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.




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Теги: Володимир, парк, ніж
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