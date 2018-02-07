У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом
Сьогодні, 12:27
У Володимирі-Волинському в міському парку у 20-річного місцевого жителя поліцейські виявили кастет та ніж.
Небезпечні предмети правоохоронці виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Відомо, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Небезпечні предмети правоохоронці виявили під час поверхневого огляду чоловіка. Відомо, що правопорушника вже притягували до кримінальної відповідальності за майнові злочини, - пише ГУНП у Волинській області.
Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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