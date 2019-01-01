вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили колишнього священника Московського патріархату

На Волині судили колишнього священника Московського патріархату
У Ковелі колишній священник у центрі міста вчинив відразу два адмінправопорушення.

Управління патрульної поліції у Волинській області направило до суду матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності тимчасово не працюючого Степана Прища, який свого часу був у Ковелі настоятелем Свято-Миколаївської церкви УПЦ Московського патріархату, - пише Район.Ковель.

За даними поліції, 17 червня 2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин в Ковелі на вулиці Міцкевича, 1А (біля кафе «Soprano») Степан Прищ керував легковим автомобілем Mitsubishi Galant та здійснив зупинку в дії дорожнього знаку 3.34 (Зупинку заборонено). В ході перевірки документів патрульні встановили, що він не мав права на керування транспортними засобами, згідно з постановою головного державного виконавця від 31 січня 2019 року про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами.

Правопорушник на виклик до суду не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений у передбаченому законом порядку.

Ковельський міськрайонний суд постановив: визнати Степана Прища винним у вчиненні правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн., а також стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.

Протягом 2016-2018 років священик Степан Прищ чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї), а одного разу – за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Після чергового «зальоту» його було позбавлено права на служіння у церкві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: священник, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заступнику мера Володимира, якого зловили на хабарі, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 13:10
На Волині судили колишнього священника Московського патріархату
Сьогодні, 12:56
На «Ягодині» службовий пес знайшов у чоловіка марихуану
Сьогодні, 12:36
У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом
Сьогодні, 12:27
Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
16 липень, 10:40
На два тижні спізнився на службу: на Волині судили солдата На два тижні спізнився на службу: на Волині судили солдата
14 липень, 21:25
У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста У Луцьку донеччанин у маршрутках «обчищав» жителів міста
14 липень, 15:54
Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі Засудили чоловіка, який «замінував» сцену у Ковелі
13 липень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заступнику мера Володимира, якого зловили на хабарі, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині судили колишнього священника Московського патріархату
Сьогодні, 12:56
 0
На «Ягодині» службовий пес знайшов у чоловіка марихуану
Сьогодні, 12:36
 0
У Володимирі затримали молодика, який розгулював парком з ножем і кастетом
Сьогодні, 12:27
 0
Мертві собаки у Луцьку на ЛПЗ: що про це відомо. ВІДЕО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿