На Волині судили колишнього священника Московського патріархату





Управління патрульної поліції у Волинській області направило до суду матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності тимчасово не працюючого Степана Прища, який свого часу був у Ковелі настоятелем Свято-Миколаївської церкви УПЦ Московського патріархату, - пише



За даними поліції, 17 червня 2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин в Ковелі на вулиці Міцкевича, 1А (біля кафе «Soprano») Степан Прищ керував легковим автомобілем Mitsubishi Galant та здійснив зупинку в дії дорожнього знаку 3.34 (Зупинку заборонено). В ході перевірки документів патрульні встановили, що він не мав права на керування транспортними засобами, згідно з постановою головного державного виконавця від 31 січня 2019 року про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами.



Правопорушник на виклик до суду не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений у передбаченому законом порядку.



Ковельський міськрайонний суд постановив: визнати Степана Прища винним у вчиненні правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн., а також стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.



Протягом 2016-2018 років священик Степан Прищ чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї), а одного разу – за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Після чергового «зальоту» його було позбавлено права на служіння у церкві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі колишній священник у центрі міста вчинив відразу два адмінправопорушення.Управління патрульної поліції у Волинській області направило до суду матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності тимчасово не працюючого Степана Прища, який свого часу був у Ковелі настоятелем Свято-Миколаївської церкви УПЦ Московського патріархату, - пише Район.Ковель За даними поліції, 17 червня 2019 приблизно о 12 годині 30 хвилин в Ковелі на вулиці Міцкевича, 1А (біля кафе «Soprano») Степан Прищ керував легковим автомобілем Mitsubishi Galant та здійснив зупинку в дії дорожнього знаку 3.34 (Зупинку заборонено). В ході перевірки документів патрульні встановили, що він не мав права на керування транспортними засобами, згідно з постановою головного державного виконавця від 31 січня 2019 року про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами.Правопорушник на виклик до суду не з’явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений у передбаченому законом порядку.Ковельський міськрайонний суд постановив: визнати Степана Прища винним у вчиненні правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн., а також стягнути з нього на користь держави судовий збір в сумі 384 грн. 20 коп.Протягом 2016-2018 років священик Степан Прищ чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення насильства в сім’ї), а одного разу – за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Після чергового «зальоту» його було позбавлено права на служіння у церкві.

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