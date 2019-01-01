Заступнику мера Володимира, якого зловили на хабарі, обрали запобіжний захід

Олегу Свідерському обрали запобіжний захід.



Нагадаємо, минулої п’ятниці, 12 липня,



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Правопорушник, котрий за сумісництвом обіймає також посаду секретаря міської ради, вимагав гроші від підприємця за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. У разі домовленості, заступник міського голови обіцяв підприємцю подальше сприяння в одержанні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.



Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Триває досудове слідство.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступнику мера Володимира-Волинськогообрали запобіжний захід.Нагадаємо, минулої п’ятниці, 12 липня, правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним 10 тис. грн. неправомірної вигоди, - пише ГУНП у Волинській області.Правопорушник, котрий за сумісництвом обіймає також посаду секретаря міської ради, вимагав гроші від підприємця за надання дозволу на розташування на території міста малої архітектурної форми без дозвільних на це документів. У разі домовленості, заступник міського голови обіцяв підприємцю подальше сприяння в одержанні офіційних дозвільних документів на виконавчому комітеті міської ради.Посадовцю оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Триває досудове слідство.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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