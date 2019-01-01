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«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади

«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади
Воїн волинської бригади розповів про 5-річний фронтовий досвід.

За цим суворим обличчям – спокій і розсудливість, вміння тримати удар і відповідати на нього, відданість своїм принципам, своїй справі, – повідомили у прес-службі 14-ї ОМБр.

Війна для Ігоря розпочалася в уже далекому і кривавому 2014 в одному з добровольчих батальйонів. А з вересня 2016, майже три роки,
чоловік – в боях 14-ї окремої механізованої бригади. Як і всі, Ігор у свої перші дні на фронті чітко знав, для чого він на передовій.

Він зізнається, багато чого змінилося з 2014 року, не змінилася лише мета.

"Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити. Разом із хлопцями ми неодмінно доведемо справу до кінця – перемога буде за нами! По-іншому бути просто не може", – розповідає Ігор.

Ігор – один із тих, кому із 2016 року вдалося зберегти майже незмінним особовий склад.

"Ти знаєш їх, як самого себе, і без тіні сумніву довіряєш своє життя, - це головне на війні, де ти щомиті повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій," – зазначає чоловік.

Таким чином Ігор вчить молодих солдатів, війна диктує свої правила, і треба навчитися грати за ними, забувши, принаймні, на певний час, про мирне життя, бути готовим щомиті прийняти виклик під назвою «бій». Важливо при цьому – не зачерствіти душею, не втратити людяність.

Своїм рідним, особливо донечці Софії, Ігор не розповідає про реалії і подробиці фронтового життя. Дівчинка знає – її тато захищає Україну, і пишається цим.

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Теги: волинська бригада, розповід воїна, 5 років на війні
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