«Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити»: історія воїна з волинської бригади





За цим суворим обличчям – спокій і розсудливість, вміння тримати удар і відповідати на нього, відданість своїм принципам, своїй справі, – повідомили у



Війна для Ігоря розпочалася в уже далекому і кривавому 2014 в одному з добровольчих батальйонів. А з вересня 2016, майже три роки,

чоловік – в боях 14-ї окремої механізованої бригади. Як і всі, Ігор у свої перші дні на фронті чітко знав, для чого він на передовій.



Він зізнається, багато чого змінилося з 2014 року, не змінилася лише мета.



"Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити. Разом із хлопцями ми неодмінно доведемо справу до кінця – перемога буде за нами! По-іншому бути просто не може", – розповідає Ігор.



Ігор – один із тих, кому із 2016 року вдалося зберегти майже незмінним особовий склад.



"Ти знаєш їх, як самого себе, і без тіні сумніву довіряєш своє життя, - це головне на війні, де ти щомиті повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій," – зазначає чоловік.



Таким чином Ігор вчить молодих солдатів, війна диктує свої правила, і треба навчитися грати за ними, забувши, принаймні, на певний час, про мирне життя, бути готовим щомиті прийняти виклик під назвою «бій». Важливо при цьому – не зачерствіти душею, не втратити людяність.



Своїм рідним, особливо донечці Софії, Ігор не розповідає про реалії і подробиці фронтового життя. Дівчинка знає – її тато захищає Україну, і пишається цим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воїн волинської бригади розповів про 5-річний фронтовий досвід.За цим суворим обличчям – спокій і розсудливість, вміння тримати удар і відповідати на нього, відданість своїм принципам, своїй справі, – повідомили у прес-службі 14-ї ОМБр Війна длярозпочалася в уже далекому і кривавому 2014 в одному з добровольчих батальйонів. А з вересня 2016, майже три роки,чоловік – в боях 14-ї окремої механізованої бригади. Як і всі, Ігор у свої перші дні на фронті чітко знав, для чого він на передовій.Він зізнається, багато чого змінилося з 2014 року, не змінилася лише мета."Я починав боронити рідну землю 5 років тому і я продовжую це робити. Разом із хлопцями ми неодмінно доведемо справу до кінця – перемога буде за нами! По-іншому бути просто не може", – розповідає Ігор.Ігор – один із тих, кому із 2016 року вдалося зберегти майже незмінним особовий склад."Ти знаєш їх, як самого себе, і без тіні сумніву довіряєш своє життя, - це головне на війні, де ти щомиті повинен бути готовим до будь-якого розвитку подій," – зазначає чоловік.Таким чином Ігор вчить молодих солдатів, війна диктує свої правила, і треба навчитися грати за ними, забувши, принаймні, на певний час, про мирне життя, бути готовим щомиті прийняти виклик під назвою «бій». Важливо при цьому – не зачерствіти душею, не втратити людяність.Своїм рідним, особливо донечці Софії, Ігор не розповідає про реалії і подробиці фронтового життя. Дівчинка знає – її тато захищає Україну, і пишається цим.

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