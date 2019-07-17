Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності, – дослідження

Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності. На другому місці - Леонід Кучма та Леонід Кравчук, сказано в результатах дослідження



Респонденти певною мірою визнають вклад Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми в зміцнення державної незалежності України, а також внесок Леоніда Кучми у зміцнення і розвиток української економіки.



Найменш ефективними Леонід Кучма і Леонід Кравчук, на думку респондентів, були в боротьбі з корупцією.



Респонденти здебільшого не бачать суттєвого внеску в розвиток країни з боку Віктора Ющенка і Віктора Януковича. При цьому найбільш негативно оцінюють заслуги Віктора Януковича.







Більшість респондентів визнають значний внесок Петра Порошенка в більшості з напрямів розвитку країни, особливо в інтеграцію в Європу і в зміцнення обороноздатності. За останній рік оцінки його заслуг помітно поліпшилися. Слабким місцем в його роботі, на думку більшості опитаних, була і залишається боротьба з корупцією.







З огляду на нетривалий термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента, респонденти в основному або не змогли оцінити його внесок у розвиток країни, або вказували на відсутність такого вкладу.







Дослідження проведено з 3 по 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" і Центру "СОЦІС". Опитування проводили на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, що репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість українців вважають, що серед президентів Українизробив найбільший внесок у розвиток української державності. На другому місці -та, сказано в результатах дослідження "СОЦІСу" , передає Lb.ua Респонденти певною мірою визнають вклад Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми в зміцнення державної незалежності України, а також внесок Леоніда Кучми у зміцнення і розвиток української економіки.Найменш ефективними Леонід Кучма і Леонід Кравчук, на думку респондентів, були в боротьбі з корупцією.Респонденти здебільшого не бачать суттєвого внеску в розвиток країни з боку. При цьому найбільш негативно оцінюють заслуги Віктора Януковича.Більшість респондентів визнають значний внесок Петра Порошенка в більшості з напрямів розвитку країни, особливо в інтеграцію в Європу і в зміцнення обороноздатності. За останній рік оцінки його заслуг помітно поліпшилися. Слабким місцем в його роботі, на думку більшості опитаних, була і залишається боротьба з корупцією.З огляду на нетривалий термін перебуванняна посаді президента, респонденти в основному або не змогли оцінити його внесок у розвиток країни, або вказували на відсутність такого вкладу.Дослідження проведено з 3 по 9 липня цього року спільними зусиллями Інституту стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" і Центру "СОЦІС". Опитування проводили на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, що репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками, як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту.

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