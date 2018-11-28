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Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»

Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
Верховній Раді ще раз пропонують відкласти штрафи для власників автомобілей на іноземній реєстрації.

Про це він розповів, відповідаючи на питання керівника ГО «Автоєвросила», - пише “Главком”.

Голова “Автоєвросила” звернувся до президента, що вже через місяць почнуть переслідувати та штрафувати людей, які мають машини на “євробляхах”.

«Ми вирішимо за місяць це питання», - сказав Володимир Зеленський.

Також розповів про підготовку відповідного законопроекту.

До слова, Зеленський пропонує на четвер, 18 липня, скликати позачергову сесію парламенту. Законопроектів на терміновий розгляд нардепів три. Перший з них стосується розвантаження і унеможливлення блокування роботи Вищого антикорупційного суду України. Другий законопроект стосується незаконного збагачення. Третій законопроект стосується відтермінування штрафів за несвоєчасне розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Як повідомлялось, 16 травня Верховна Рада вже відкладала штрафи за «євробляхи» на 90 діб. Це було зроблено, щоб власники автомобілів з іноземними номерами отримали додатковий час для митного оформлення своїх автівок без посилених штрафних санкцій.

Тепер нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів в Україні повинні почати діяти з 22 серпня 2019 року.

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Теги: євробляхи, закон, штрафи
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