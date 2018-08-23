На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію

У «Луцьктеплі» не знають, коли зможуть відновити постачання гарячої води до будинків, які знаходять у районі Київського майдану.Про це розповів тимчасовий виконувач повноважень директора «Луцьктепла»під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, що відбулася 17 липня.Із цим питанням депутат Луцької міської радизвернувся до Івана Скорупського. Мовляв, людям, що мешкають на Київському майдані, обіцяли, що гаряча вода буде ще до 16 липня, але її досі немає.Іван Скорупський пояснив, що відсутність постачання гарячої води до об’єктів комунальної власності пов’язана із проривом ліній тепломереж на одній зі станцій, що на вулиці Задворецькій, де наразі проводять роботи із усунення неполадок.«На жаль, системи настільки зношені, що ми не можемо забезпечити безаварійне постачання гарячої води», – пояснює керівник «Луцьктепла» і додає, що поки назвати точну дату, коли відновиться постачання, він не може, але зазначає, що зазвичай із такими негараздами у роботі справляються швидше, ніж цього разу.