Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1
ПЛ-04кв від ЗТП-22
9:30 – 17:00
амбулаторія, дит.садок
с.Павлівка вул.Шкільна, Лісна
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287
09:30 – 17:00
м.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1.ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,
Л.89-14
9:00-17:00
Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське Райво
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Ковельське РЖКП №2
Дубівське СТ
ПзІІ ТзОВ "НЗК"
ФОП Гнатюк М.М.
С/Р Дубове
ФОП Шворак Л.Є.
ПрАТ"Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К.
ПАТ"Ковельмолоко"
м.Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00
ФОП Зінчук В.М.
с.Скулин
3. 9:00-17:00
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО ФАП
с.Грушівка
4. 9:00-17:00
ФОП Хороших О.А.
с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-81 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705, 161,167,421,ЗТП-105м)
9:00 – 16:00
Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т., ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",
ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М.
с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)
2.
ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.4 ЗТП-474
09:30 – 17:00
Волиньгаз, УДППЗ „Укрпошта”, ОК „Криниця”, ПП Грушелевська М.П, ПП Мандзюк М.П, ПП Курило А.С, ПП гюлазян К.М, ПП Ігнатчук В.П, ПП Серветник В.В, ТзОВ „ГОР-АГРО”, ПАТ „Укртелеком”, Школа, Церква, Буд. культури, КООП „Садовий”, ж/м „Бам”
с. Боголюби вул. Сонячна,
40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки
3.
КТП-448
10:00-16:00
с. Білостік вул. Шевченка
4.
ПЛ-10 кВ Л-32-04
до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509)
09:00-17:00
СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі, ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”, П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є.
с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,
Шевченка, Лісова, с. Мартинівка, с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна
5.
ПЛ-10 кВ Л-32-02 від к.4 ЗТП-412 (КТП-120,200)
09:00 – 16:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович,.контора с/р.
с. Чаруків частково.
Любомльський та Шацький райони
1
зтп-98
9:00 – 17:00
м.Любомль школа №1 дит.садок №1
м.Любомль
вул,Незалежності, Привітна,Ільїна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
№п/п
Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається
Запланований час перерви електро-постачання (від… до …)
Найменування юридичних споживачів, що вимикаються
Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2
ТП-46 Т-1
09:00-17:00
Ощадбанк, ПП Сантехмонтаж, магазин Смак, Кури-гриль, дачі Мічуринець
м.Нововолинськ
вул.Шопена, 5, 7, 3А, 9, 2-20
вул.Перемоги, 29
вул.Кауркова, 26, 2, 4
вул.Героїв Крут, 27, 30
вул.Мазепи
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.А.Кисіля, 1-3, 2-12
3
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-59
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-377
9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-420
9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-265
9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1
ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до КТП-132
КТП-15
КТП-16
КТП-132
09:30-13:00
КСС, ОПС, бригада, церква, школа, ФАП, ФОП Заброда, «Аміла» , Поприч - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО» - пекарня
с. Кустичі, Дуліби
2
ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А
10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада
с.Туличів, Літин
3
ПЛ-0,4 кВ
КТП- 256
10:00-16:30
ТРСТ- магазин
с. Клевецьк
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Іваничівський район
1
ПЛ-04кв від ЗТП-22
9:30 – 17:00
амбулаторія, дит.садок
с.Павлівка вул.Шкільна, Лісна
Камінь-Каширський район
1.
ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-287
09:30 – 17:00
м.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.
Ківерцівський район
Інформацію не надано.
Ковельський район
1.ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,
Л.89-14
9:00-17:00
Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське Райво
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Ковельське РЖКП №2
Дубівське СТ
ПзІІ ТзОВ "НЗК"
ФОП Гнатюк М.М.
С/Р Дубове
ФОП Шворак Л.Є.
ПрАТ"Ковельльон"
Ф.О.Ткачук Г.К.
ПАТ"Ковельмолоко"
м.Ковель, вул.Ватутіна
2. 9:00-17:00
ФОП Зінчук В.М.
с.Скулин
3. 9:00-17:00
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО ФАП
с.Грушівка
4. 9:00-17:00
ФОП Хороших О.А.
с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
ПЛ-10 кВ Л-81 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705, 161,167,421,ЗТП-105м)
9:00 – 16:00
Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т., ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",
ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М.
с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)
2.
ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.4 ЗТП-474
09:30 – 17:00
Волиньгаз, УДППЗ „Укрпошта”, ОК „Криниця”, ПП Грушелевська М.П, ПП Мандзюк М.П, ПП Курило А.С, ПП гюлазян К.М, ПП Ігнатчук В.П, ПП Серветник В.В, ТзОВ „ГОР-АГРО”, ПАТ „Укртелеком”, Школа, Церква, Буд. культури, КООП „Садовий”, ж/м „Бам”
с. Боголюби вул. Сонячна,
40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки
3.
КТП-448
10:00-16:00
с. Білостік вул. Шевченка
4.
ПЛ-10 кВ Л-32-04
до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509)
09:00-17:00
СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі, ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”, П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є.
с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,
Шевченка, Лісова, с. Мартинівка, с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна
5.
ПЛ-10 кВ Л-32-02 від к.4 ЗТП-412 (КТП-120,200)
09:00 – 16:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович,.контора с/р.
с. Чаруків частково.
Любомльський та Шацький райони
1
зтп-98
9:00 – 17:00
м.Любомль школа №1 дит.садок №1
м.Любомль
вул,Незалежності, Привітна,Ільїна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
№п/п
Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається
Запланований час перерви електро-постачання (від… до …)
Найменування юридичних споживачів, що вимикаються
Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1
ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2
ТП-46 Т-1
09:00-17:00
Ощадбанк, ПП Сантехмонтаж, магазин Смак, Кури-гриль, дачі Мічуринець
м.Нововолинськ
вул.Шопена, 5, 7, 3А, 9, 2-20
вул.Перемоги, 29
вул.Кауркова, 26, 2, 4
вул.Героїв Крут, 27, 30
вул.Мазепи
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.А.Кисіля, 1-3, 2-12
3
ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-59
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-115
9:00-17:00
с.Уляники рибучасток, свинарник.
с.Уляники вул.Центральна.
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-242
9:00-17:00
с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-377
9:00-17:00
с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,
с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-420
9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.
м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-265
9:00-17:00
м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоск
м.Рожище вул.Незалежності 33, 13
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
14
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-347
9:00-17:00
м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”
м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,
15
ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-101
9:00-17:00
м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2
м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-20
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Дубечне без напруги вул: Підварська, Костючика
2
10:00 - 16:00
смт Стара Вижівка
Житловий будинок вул Забілицька-2
Турійський район
1
ПЛ-10кВ Л-61-01 від ЛР-148 до КТП-132
КТП-15
КТП-16
КТП-132
09:30-13:00
КСС, ОПС, бригада, церква, школа, ФАП, ФОП Заброда, «Аміла» , Поприч - магазин, ТзОВ «ВВ АГРО» - пекарня
с. Кустичі, Дуліби
2
ПЛ-10 кВ Л-24-04
КТП-65
КТП-295
КТП-64
КТП-294
КТП-74
КТП-73
КТП-369 А
10:00-16:30
ВО Турійська РДА – школа, Туличівська с/р – клуб, адмінприміщення, клуб,УДППЗ «Укрпошта» - пошта, ПАТ «Укртелеком» - АТС,КЗ «ТЦПМСД»
- ФАП, СВГ «Лаванда» - контора,бригада, ТРСТ – магазин,ФГ «Аміла» - бригада
с.Туличів, Літин
3
ПЛ-0,4 кВ
КТП- 256
10:00-16:30
ТРСТ- магазин
с. Клевецьк
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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня
Сьогодні, 19:00
Луцька телеведуча розповіла про форс-мажор на ток-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:37
Волинянин викрав у односельчанки мопед
Сьогодні, 18:01
Забруднене повітря знищує здоров'я лучан, - прокуратура
Сьогодні, 17:49