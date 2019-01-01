Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:ПЛ-04кв від ЗТП-229:30 – 17:00амбулаторія, дит.садокс.Павлівка вул.Шкільна, Лісна1.ПЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-28709:30 – 17:00м.Камінь –Каширський, вул.. Ювілейна, вул.. Поліська.Інформацію не надано.1.ПС №110 «ВЕРБКА» ПЛ – 10 кВ Л.89-13,Л.89-149:00-17:00Ковельське УВКГПТМ "Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Гнатюк М.М.МПП "Віктор"БК "Рідня"ФОП Антонюк Я.І.ФОП Капітула М.П.Вол.дирекція УДППЗФОП Чабан Р.М.КП "Волиньпобут"Ковельське РЖКП №2Ковельське РайвоОСБКЖБ "Едем"ТзОВ "Ковельагробуд"ТзОВ "Ковельагробуд"ФОП Разумнікова С.ОКовельське РЖКП №2Дубівське СТПзІІ ТзОВ "НЗК"ФОП Гнатюк М.М.С/Р ДубовеФОП Шворак Л.Є.ПрАТ"Ковельльон"Ф.О.Ткачук Г.К.ПАТ"Ковельмолоко"м.Ковель, вул.Ватутіна2. 9:00-17:00ФОП Зінчук В.М.с.Скулин3. 9:00-17:00ФГ "Аюлен"Ковельське МТМО ФАПс.Грушівка4. 9:00-17:00ФОП Хороших О.А.с.СкулинВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.ПЛ-10 кВ Л-81 (КТП-673, 626, 481, 651, 686, 593, 699, 566, 745, 449, 705, 161,167,421,ЗТП-105м)9:00 – 16:00Пп Снитюк В.О., ТзОВ „Силком”, Пп Гроголь Л.І, Пп Захарчук О.С., ТзОВ „Аветра”, Пп Куць С.В., Пп Солонінко Р.Т., ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М.с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)2.ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.4 ЗТП-47409:30 – 17:00Волиньгаз, УДППЗ „Укрпошта”, ОК „Криниця”, ПП Грушелевська М.П, ПП Мандзюк М.П, ПП Курило А.С, ПП гюлазян К.М, ПП Ігнатчук В.П, ПП Серветник В.В, ТзОВ „ГОР-АГРО”, ПАТ „Укртелеком”, Школа, Церква, Буд. культури, КООП „Садовий”, ж/м „Бам”с. Боголюби вул. Сонячна,40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки3.КТП-44810:00-16:00с. Білостік вул. Шевченка4.ПЛ-10 кВ Л-32-04до ЛР-135 (КТП - 231, 253, 417, 439, 509)09:00-17:00СГТзОВ „Городище” (артсвердловина), УДППЗ ”Укрпошта”, Церква с.Вигуричі, ДТГО „Львівська залізниця”, ВАТ”Луцьке РТП”, П-ць Шейко В. М., п-ць Матвійчук М. Є.с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80,Шевченка, Лісова, с. Мартинівка, с. Чаруків вул. Поштова, с. Вигуричі вул. Центральна5.ПЛ-10 кВ Л-32-02 від к.4 ЗТП-412 (КТП-120,200)09:00 – 16:00ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, ФОП Козак Іван Євгенійович,.контора с/р.с. Чаруків частково.зтп-989:00 – 17:00м.Любомль школа №1 дит.садок №1м.Любомльвул,Незалежності, Привітна,ІльїнаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.№п/пНайменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикаєтьсяЗапланований час перерви електро-постачання (від… до …)Найменування юридичних споживачів, що вимикаютьсяНайменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюютьсяПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4809:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44АТП-46 Т-109:00-17:00Ощадбанк, ПП Сантехмонтаж, магазин Смак, Кури-гриль, дачі Мічуринецьм.Нововолинськвул.Шопена, 5, 7, 3А, 9, 2-20вул.Перемоги, 29вул.Кауркова, 26, 2, 4вул.Героїв Крут, 27, 30вул.Мазепивул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.А.Кисіля, 1-3, 2-12ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-2209:00-17:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-59Вимкнень споживачів не заплановано.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1159:00-17:00с.Уляники рибучасток, свинарник.с.Уляники вул.Центральна.ПЛ-0,4 кВ від КТП-2429:00-17:00с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.ПЛ-0,4 кВ від КТП-3779:00-17:00с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон,с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,ПЛ-0,4 кВ від КТП-4779:00-17:00м.Рожище, вул. КурбасаПЛ-0,4 кВ від КТП-949:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаПЛ-0,4 кВ від ЗТП-4209:00-17:00м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, магазин “Лагуна”, КНС.м.Рожище вул.Чехова,1-15, 21-33, 16-67, А.Ліпкана, 1-10,ПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ від ЗТП-2659:00-17:00м.Рожище гуртожиток, адмінприміщення, територіальний центр, бухгалтерія, контора, магазини “Дункан”, “Малюк”, “Ажур”, “Акцент”, лазня, аптека, торговий кіоскм.Рожище вул.Незалежності 33, 13ПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригадас.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова14ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-3479:00-17:00м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазин “Змішані товари”, “Шанс”, “Запчастини”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”м.Рожище вул.Мостова, Л.Українки,15ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1019:00-17:00м.Рожище автостоянка, гараж-майстерня, шино монтаж, КНС-2м.Рожище вул.Мостова,7-11,8 Березня,13-201. 10:00 - 17:00с. 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