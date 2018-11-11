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Викладачу луцької духовної семінарії потрібна термінова допомога

Викладачу луцької духовної семінарії потрібна термінова допомога
Колишній викладач Волинської православної богословської академії Володимир Єрмилов захворів важкою формою діабету та гепатитом С, через що стрімко почав втрачати зір.

На одне око вже не бачить зовсім, а друге бачить лише силуети, - повідомляють у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Володимир Іванович пройшов обстеження в Києві. Там йому подарували надію, що зробивши операцію, він знову бачитиме, але це коштуватиме 65 тисяч гривень. Для нього це дуже велика сума.

"Шановні викладачі, випускники ВПБА та всі небайдужі, уклінно просимо помочі Єрмилову Володимиру Івановичу проявити милосердя і християнський обов’язок. Нехай Господь допоможе хворому і благословить всіх нас!", - йдеться у повідомленні.

Це номер картки, на яку можна перерахувати кошти:
4149 4390 0933 2424 (Єрмилов Володимир Іванович)


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Теги: викладач, хвороба, кошти, допомога, операція
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