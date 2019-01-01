Третьому учаснику вбивства 5-річного хлопчика на Київщині оголосили про підозру

Кирило Тлявов, отримав підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.



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Нагадаємо, що 1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження, наступного дня двом поліцейським оголосили про підозри у вбивстві дитини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.



Через кілька днів, 3 червня стало відомо про смерть хлопця в лікарні. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.



Директор ДБР Роман Труба повідомив, що тривають слідчі дії для встановлення особи вбивці, і кваліфікація статей може бути змінена: «Нагадаю, що з моменту вбивства була втрачена доба, адже лише на наступний день підслідність була визначена за ДБР і наші слідчі приступили до роботи. Цей час злочинці максимально використали в своїх цілях, щоб виконати два завдання: сплутати версії вбивства та приховати зброю», – говорить Роман Труба.



Наразі провели такі слідчі дії:



– допитали 53 свідка;

– провели 34 обшуки за місцем проживання фігурантів і їх близьких, знайомих, а також у місцях можливого приховування знаряддя вчинення злочину;

– призначили понад 10 експертиз (судово-медичних, балістичних, молекулярно-генетичних, вибухотехнічних, дактилоскопічних тощо), частину з яких вже проведено;

– провели 8 різних за своєю складністю слідчих експериментів, а також огляди місць події тощо;

– отримали відеозаписи з усіх камер спостереження;

– залучили осіб водолазного складу ДСНС для проведення відпрацювання водойм та річок у місті Переяслав-Хмельницькій та поза його межами.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій учасник трагічних подій, внаслідок яких загинув п’ятирічний хлопчик, отримав підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.Нагадаємо, що 1 червня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження, наступного дня двом поліцейським оголосили про підозри у вбивстві дитини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.Через кілька днів, 3 червня стало відомо про. Прокуратура перекваліфікувала справу. Тепер правоохоронцям загрожує ув'язнення від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.Директор ДБРповідомив, що тривають слідчі дії для встановлення особи вбивці, і кваліфікація статей може бути змінена: «Нагадаю, що з моменту вбивства була втрачена доба, адже лише на наступний день підслідність була визначена за ДБР і наші слідчі приступили до роботи. Цей час злочинці максимально використали в своїх цілях, щоб виконати два завдання: сплутати версії вбивства та приховати зброю», – говорить Роман Труба.– допитали 53 свідка;– провели 34 обшуки за місцем проживання фігурантів і їх близьких, знайомих, а також у місцях можливого приховування знаряддя вчинення злочину;– призначили понад 10 експертиз (судово-медичних, балістичних, молекулярно-генетичних, вибухотехнічних, дактилоскопічних тощо), частину з яких вже проведено;– провели 8 різних за своєю складністю слідчих експериментів, а також огляди місць події тощо;– отримали відеозаписи з усіх камер спостереження;– залучили осіб водолазного складу ДСНС для проведення відпрацювання водойм та річок у місті Переяслав-Хмельницькій та поза його межами.

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