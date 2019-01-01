Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Учора, 16 липня, вийшла заміж головна лікарка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.
Про це повідомив Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк на своїй сторінці у Facebook.
"Найщиріші вітання подружжю!!!", - йдеться у дописі.
З одруженням новостворену сім'ю привітала і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан.
"Вітаю! Бажаю щасливих днів, ніжних світанків, теплих вечорів, міцних обіймів і кохання вічного. Здійснення мрій та бажань!", - йдеть у повідомленні.
У коментарях люди вітають подружжя з весіллям.
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Про це повідомив Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк на своїй сторінці у Facebook.
"Найщиріші вітання подружжю!!!", - йдеться у дописі.
З одруженням новостворену сім'ю привітала і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан.
"Вітаю! Бажаю щасливих днів, ніжних світанків, теплих вечорів, міцних обіймів і кохання вічного. Здійснення мрій та бажань!", - йдеть у повідомленні.
У коментарях люди вітають подружжя з весіллям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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