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Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО

Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Учора, 16 липня, вийшла заміж головна лікарка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська.

Про це повідомив Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк на своїй сторінці у Facebook.

"Найщиріші вітання подружжю!!!", - йдеться у дописі.

З одруженням новостворену сім'ю привітала і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан.

"Вітаю! Бажаю щасливих днів, ніжних світанків, теплих вечорів, міцних обіймів і кохання вічного. Здійснення мрій та бажань!", - йдеть у повідомленні.

У коментарях люди вітають подружжя з весіллям.
Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО



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Теги: головна лікарка Луцька, весілля
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