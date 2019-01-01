Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО

Оксана Лєщинська.



Про це повідомив



"Найщиріші вітання подружжю!!!", - йдеться у дописі.



З одруженням новостворену сім'ю привітала і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради Ліна Галан.



"Вітаю! Бажаю щасливих днів, ніжних світанків, теплих вечорів, міцних обіймів і кохання вічного. Здійснення мрій та бажань!", - йдеть у повідомленні.



У коментарях люди вітають подружжя з весіллям.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 липня, вийшла заміж головна лікарка Луцької міської дитячої поліклінікиПро це повідомив Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьк на своїй сторінці у Facebook."Найщиріші вітання подружжю!!!", - йдеться у дописі.З одруженням новостворену сім'ю привітала і начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради"Вітаю! Бажаю щасливих днів, ніжних світанків, теплих вечорів, міцних обіймів і кохання вічного. Здійснення мрій та бажань!", - йдеть у повідомленні.У коментарях люди вітають подружжя з весіллям.

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