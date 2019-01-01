Степан Івахів зустрівся із волинськими лісівниками*

Для того, щоб обговорити проблеми лісової галузі та можливі шляхи їх вирішення народний депутат Українивідвідав Ковельське, Шацьке, Старовижівське та Ратнівське лісові господарства.На зустрічах також був присутнім заступник голови Державного агентства лісових ресурсів УкраїниВолодимир Бондар детально розповів про проблеми лісової галузі. Насамперед, мова йде про складну екологічну ситуацію: зміну клімату, всихання лісу та поширення шкідників. Не менш проблемними питаннями є низька ціна на продукцію, недостатня переробка, а також – неналежне ставлення пересічних волинян до роботи лісників.«Багато мови про те, що деревину не треба вивозити, а переробляти в Україні. Тільки де ці переробні підприємства? Сьогодні у нас лежить два мільйони кубів нереалізованої сировини. Помножте на 27 євро, це – ціна, за якою раніше продавали, і вийде цифра, яку бюджет недоотримав цього року», – розповів Володимир Бондар.Крім того, лісників турбує податкове навантаження: вони змушені віддавати державі 50% прибутку та платити земельний податок.«За пропозицією одного депутата хотіли внести зміни до законодавства і збільшити податок на лісову землю до 3-5%. Це був би крах галузі… Зараз ми платимо 0,1% і це – величезні гроші, більше 80 мільйонів. Лише завдяки свідомим депутатам, таким як Степан Івахів, вдалося відбити ці зміни і врятувати наші підприємства», – розповів Володимир Бондар.Лісникам дуже важливо, що до Верховної Ради пройшли депутати, які розуміються у проблемах галузі та для яких є важливим розвиток лісів, переконаний Володимир Бондар. І серед таких кандидатів він бачить Степана Івахіва.«Ми – волинські депутати – зрозуміли, що не маємо бути подібними більшості, хто в Верховній Раді. Там немає консолідації, а лише чвари і перетягування ковдри. Між нами теж було різне. Але зрештою ми зрозуміли, що тільки вкупі зможемо добитися найкращих результатів для Волині. Тому вже домовилися з кандидатами, які мають найбільше шансів пройти до Ради, що будемо створювати потужне волинське лобі. Волинь – третя область за кількістю лісу. Тому, зрозуміло, що питання лісу будуть для нас теж пріоритетними», – запевнив Івахів.Від одного до іншого лісництва народного депутата лісники вирішили провести лісовими дорогами. Степан Івахів був приємно враженим.«Володимир Налькович запропонував їхати з Шацька лісовою дорогою. Водії почали дискутувати, мовляв, зіб’ємося із графіка. Але зрештою ми приїхали на 8 хвилин раніше. Я був дуже здивований, бо в моїй уяві лісова дорога – це крива стежка, вся в болоті… Але коли я побачив ваші лісові дороги – такі якось бачив тільки в Швейцарії. А коли під’їхали майданчик для складування деревини… був у повному шоці! Рівненький парканчик, не просто пофарбований, а підібрані кольори, усюди – чистота і порядок. Це заслуговує великої поваги», – сказав народний обранець.«Одна справа – почути, а зовсім інша – побачити і повірити. Якщо людина побачить і повірить, вона буде боротися, як за своє. Тому я дуже радий, що ми проїхалися лісництвами, і я все побачив на власні очі. До розуміння, як важливо розвивати лісову галузь, додалась емоція. А це дуже важливо для результативної роботи», – додав Степан Івахів.