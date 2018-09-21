Масове отруєння у кафе на Рівненщині: серед постраждалих – хворий з Волині
Сьогодні, 15:50
У селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» від отруєння постраждало 80 людей. Серед них – хворий з Волині.
Про це інформує «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Нагадаємо, що 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб. Згодом кількість постаджалих зросла до 80 людей.
"Госпіталізовали 69 хворих, з них 51 (10 дітей) у Здолбунівську ЦРЛ, 11 (3) у Кременецьку ЦРЛ, 3 (1) у Дубенську ЦРЛ, 4 (1) у Рівненську центральну міську лікарню. Інші 11 хворих лікуються амбулаторно (м. Рівне – 8, Гощанський район - 2 , Шацький район - 1)", - йдеться у повідомлені.
За попередніми результатами у хворих виділяється сальмонела.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Нагадаємо, що 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб. Згодом кількість постаджалих зросла до 80 людей.
"Госпіталізовали 69 хворих, з них 51 (10 дітей) у Здолбунівську ЦРЛ, 11 (3) у Кременецьку ЦРЛ, 3 (1) у Дубенську ЦРЛ, 4 (1) у Рівненську центральну міську лікарню. Інші 11 хворих лікуються амбулаторно (м. Рівне – 8, Гощанський район - 2 , Шацький район - 1)", - йдеться у повідомлені.
За попередніми результатами у хворих виділяється сальмонела.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 16:00
Масове отруєння у кафе на Рівненщині: серед постраждалих – хворий з Волині
Сьогодні, 15:50
Головна лікарка луцької дитячої поліклініки вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Степан Івахів зустрівся із волинськими лісівниками*
Сьогодні, 15:34
На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію
Сьогодні, 15:25