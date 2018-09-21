Масове отруєння у кафе на Рівненщині: серед постраждалих – хворий з Волині





Про це інформує «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».



Нагадаємо, що 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб. Згодом кількість постаджалих зросла до 80 людей.



"Госпіталізовали 69 хворих, з них 51 (10 дітей) у Здолбунівську ЦРЛ, 11 (3) у Кременецьку ЦРЛ, 3 (1) у Дубенську ЦРЛ, 4 (1) у Рівненську центральну міську лікарню. Інші 11 хворих лікуються амбулаторно (м. Рівне – 8, Гощанський район - 2 , Шацький район - 1)", - йдеться у повідомлені.



За попередніми результатами у хворих виділяється сальмонела.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» від отруєння постраждало 80 людей. Серед них – хворий з Волині.Про це інформує «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України».Нагадаємо, що 13-14 липня за медичною допомогою, з ознаками гострої кишкової інфекції, звернулось 45 осіб. Згодом кількість постаджалих зросла до 80 людей."Госпіталізовали 69 хворих, з них 51 (10 дітей) у Здолбунівську ЦРЛ, 11 (3) у Кременецьку ЦРЛ, 3 (1) у Дубенську ЦРЛ, 4 (1) у Рівненську центральну міську лікарню. Інші 11 хворих лікуються амбулаторно (м. Рівне – 8, Гощанський район - 2 , Шацький район - 1)", - йдеться у повідомлені.За попередніми результатами у хворих виділяється сальмонела.

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