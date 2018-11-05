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Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру

Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Чоловік упіймав щуку вагою до 4-х кілограмів на річці Стир.

Про це інформує «ВолиньUA».

Волинянин Роман Головійчук зумів упіймати на спінінг на річці Стир поблизу села Новостав Луцького району щуку вагою 3 кілограма 700 грамів.

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Теги: щука, улов
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