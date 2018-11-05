Волинянин упіймав величезну щуку на Стиру
Сьогодні, 16:00
Чоловік упіймав щуку вагою до 4-х кілограмів на річці Стир.
Про це інформує «ВолиньUA».
Волинянин Роман Головійчук зумів упіймати на спінінг на річці Стир поблизу села Новостав Луцького району щуку вагою 3 кілограма 700 грамів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
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Про це інформує «ВолиньUA».
Волинянин Роман Головійчук зумів упіймати на спінінг на річці Стир поблизу села Новостав Луцького району щуку вагою 3 кілограма 700 грамів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нова блискуча приманка не гарантує хороший улов, – волинянин-чемпіон світу з риболовлі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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