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Мріє бути перекладачем: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

Мріє бути перекладачем: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже скоро 11-ий день народження зустріне Рупа Христина. Вона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України. Мав сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священний обов’язок.

Донька Героя уже без тата перейшла до 6-го класу. У школі їй подобається українська мова та малювання, є певні складнощі із математикою. Відвідує музичну школу, грає на піаніно та бандурі, мріє мати власний інструмент.

У майбутньому Христинка мріє стати перекладачем та хоче мати власну кімнату.

Дівчинка у вільний час, як і всі діти, малює, любить кататися на велосипеді. Іноді читає книги, з прочитаного сподобалися твори Лесі Горової. Дівчинка дуже любить тварин, найбільше їй подобаються коні. Вдома у них є дві великі кішки, а ще пес Айс.

Усі щасливі миті іменинниці пов’язані із волонтерськими заходами, їй подобається, приїздити на з’їзди вдів та дружин Небесного Легіону, коли можна зустрітися зі старими друзями, познайомитися з новими. Де завжди їх очікують ігри, розваги, подарунки.

Завдяки волонтерам дитина відвідала мальовничі Карпати. Побувала вона і за кордоном у Польщі. Де її вразив аквапарк, зоопарк, величезний аеропорт, а найбільші враження залишилися від чарівного замку. Безліч позитивних вражень у дівчини від теплого моря у Болгарії. Мріє наша іменинниця у майбутньому побувати у Туреччині.

Мама для нашої іменинниці є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає матусі у всьому.
Мама дівчинки Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Живе у своєї мами, разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні.

Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд . Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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