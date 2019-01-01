Мріє бути перекладачем: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро 11-ий день народження зустрінеВона є донькою військовослужбовця 24-ї механізованої бригади, який загинув поблизу села Кримське Луганської області восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України. Мав сім’ю: дружину і четверо діток. Але, коли сказали йти захищати Батьківщину, він вчинив як справжній чоловік, батько: пішов виконувати свій священний обов’язок.Донька Героя уже без тата перейшла до 6-го класу. У школі їй подобається українська мова та малювання, є певні складнощі із математикою. Відвідує музичну школу, грає на піаніно та бандурі, мріє мати власний інструмент.У майбутньому Христинка мріє стати перекладачем та хоче мати власну кімнату.Дівчинка у вільний час, як і всі діти, малює, любить кататися на велосипеді. Іноді читає книги, з прочитаного сподобалися твори Лесі Горової. Дівчинка дуже любить тварин, найбільше їй подобаються коні. Вдома у них є дві великі кішки, а ще пес Айс.Усі щасливі миті іменинниці пов’язані із волонтерськими заходами, їй подобається, приїздити на з’їзди вдів та дружин Небесного Легіону, коли можна зустрітися зі старими друзями, познайомитися з новими. Де завжди їх очікують ігри, розваги, подарунки.Завдяки волонтерам дитина відвідала мальовничі Карпати. Побувала вона і за кордоном у Польщі. Де її вразив аквапарк, зоопарк, величезний аеропорт, а найбільші враження залишилися від чарівного замку. Безліч позитивних вражень у дівчини від теплого моря у Болгарії. Мріє наша іменинниця у майбутньому побувати у Туреччині.Мама для нашої іменинниці є справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає матусі у всьому.Мама дівчинки Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Живе у своєї мами, разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні.Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд . Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).