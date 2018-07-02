Спускався на простирадлах: на Київщині чоловік впав з висоти п'ятого поверху
Сьогодні, 16:22
У Вишневому Київської області чоловік упав, спускаючись на простирадлах з п'ятого поверху.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНІАН.
Внаслідок інциденту чоловіка довелося госпіталізувати.
«Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Він госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці», - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНІАН.
Внаслідок інциденту чоловіка довелося госпіталізувати.
«Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Він госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці», - йдеться в повідомленні.
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