Спускався на простирадлах: на Київщині чоловік впав з висоти п'ятого поверху





Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає



Внаслідок інциденту чоловіка довелося госпіталізувати.



«Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Він госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишневому Київської області чоловік упав, спускаючись на простирадлах з п'ятого поверху.Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНІАН Внаслідок інциденту чоловіка довелося госпіталізувати.«Чоловік намагався спуститися по зв'язаних простирадлах і впав. Він госпіталізований лікарями швидкої. Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці», - йдеться в повідомленні.

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