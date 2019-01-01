На даху луцької багатоповерхівки зіграв симфонічний оркестр. ВІДЕО*





Про це йдеться на сайті

Зіграли музику студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського під керівництвом диригента Миколи Чорного.



Відео з’явилося на офіційній сторінці будівельної компанії «Інвестор», яка зводить у Луцьку житловий комплекс «Супернова». Саме на даху одного із будинків «Супернови» зняли незвичний ролик.





Автора ідеї та режисер цього відео Олександр Стеренчук.



«Спершу ми планували, щоб над Луцьком прозвучала «Ода до радості» Бетховена. Але керівник оркестру Микола Броніславович Чорний переконав, що потрібне щось більш запальне, тому зіграли «Кармен» Жоржа Бізе», – розповів режисер.



У зйомці взяло участь близько 60 музикантів. Зняти відео мусили за один день, адже наступного дня у студентів коледжу був державний іспит.



«Все було ніби проти нас. Часу обмаль, маса проблем із погодою. Уявіть, кожен інструмент коштує по 2-3 тисячі доларів, а тут раптом – починається дощ. В якийсь момент керівник оркестру вже хотів перервати зйомку і сказав усім збиратися. Але, зізнаюсь чесно, я пішов на відчайдушний крок і заховав кофри від музичних інструментів… потім, якось все вляглося, і зіграли», – каже Олександр Стеренчук.



Як сприйняли у музичному коледжі ідею піднятися на дах багатоповерхівки і там зіграти?



Олександр Стеренчук розповідає, що у студентів був настрій: треба – то хоч на Марс полетимо і там зіграємо!



«Я не буду пояснювати, що ми хотіли цим сказати. Що хотіли – те і сказали. Дивіться, оцінюйте, отримуйте емоції. Скажу лише, що великим бажанням кожного режисера є зробити кіно, де його немає і не може бути. Для мене це була саме така робота», – розповідає Стеренчук.



Також він пояснив, чому обрав для зйомки саме «Супернову».



«Якби я був головним архітектором Луцька, я б 80% всіх будинків зрівняв з землею. Але «Супернова» – це інша історія, це гарні будинки і хороше житло. Я категорично не працюю з тим, що мені не подобається, а житлові комлекси «Інвестора» мені якраз до вподоби», – пояснив режисер.



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів, що ідея симфонічного оркестру на даху «Супернової» відразу сподобалась, а після зйомок – отримав іще кілька подібних пропозицій для креативних відео.



«Усі цікаві та креативні ідеї нами сприймаються позитивно. Бо ми розуміємо, що треба формувати цінність компанії та кожного нашого житлового комплексу, а не просто рекламувати і продавати. Тому це швидше іміджевий, а не рекламний продукт. Як на мене, якісний і дуже позитивний. Ми отримали ще декілька творчих пропозицій у схожому напрямку, тому можу сказати: далі буде», – прокоментував Андрій Разумовський.



Над зйомками працювала команда: оператор-постановник та монтаж – Олександр Соловей, асистент – Сергій Мирончук, ретушування – Вадим Дричик, пілот аерозйомки – Костянтин Крижалов, режисер звукомонтажу – Олег Бордюк. Актори, які зіграли в ролику – Аліна Демкова та Андрій Багінський





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На даху луцької багатоповерхівки записали увертюру до опери «Кармен» французького композитора Жоржа Бізе у виконанні симфонічного оркестру.Про це йдеться на сайті будівельної компанії «Інвестор».

Зіграли музику студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського під керівництвом диригентаВідео з’явилося на офіційній сторінці будівельної компанії «Інвестор», яка зводить у Луцьку житловий комплекс «Супернова». Саме на даху одного із будинків «Супернови» зняли незвичний ролик.Автора ідеї та режисер цього відео«Спершу ми планували, щоб над Луцьком прозвучала «Ода до радості» Бетховена. Але керівник оркестру Микола Броніславович Чорний переконав, що потрібне щось більш запальне, тому зіграли «Кармен» Жоржа Бізе», – розповів режисер.У зйомці взяло участь близько 60 музикантів. Зняти відео мусили за один день, адже наступного дня у студентів коледжу був державний іспит.«Все було ніби проти нас. Часу обмаль, маса проблем із погодою. Уявіть, кожен інструмент коштує по 2-3 тисячі доларів, а тут раптом – починається дощ. В якийсь момент керівник оркестру вже хотів перервати зйомку і сказав усім збиратися. Але, зізнаюсь чесно, я пішов на відчайдушний крок і заховав кофри від музичних інструментів… потім, якось все вляглося, і зіграли», – каже Олександр Стеренчук.Як сприйняли у музичному коледжі ідею піднятися на дах багатоповерхівки і там зіграти?Олександр Стеренчук розповідає, що у студентів був настрій: треба – то хоч на Марс полетимо і там зіграємо!«Я не буду пояснювати, що ми хотіли цим сказати. Що хотіли – те і сказали. Дивіться, оцінюйте, отримуйте емоції. Скажу лише, що великим бажанням кожного режисера є зробити кіно, де його немає і не може бути. Для мене це була саме така робота», – розповідає Стеренчук.Також він пояснив, чому обрав для зйомки саме «Супернову».«Якби я був головним архітектором Луцька, я б 80% всіх будинків зрівняв з землею. Але «Супернова» – це інша історія, це гарні будинки і хороше житло. Я категорично не працюю з тим, що мені не подобається, а житлові комлекси «Інвестора» мені якраз до вподоби», – пояснив режисер.Директор будівельної компанії «Інвестор»розповів, що ідея симфонічного оркестру на даху «Супернової» відразу сподобалась, а після зйомок – отримав іще кілька подібних пропозицій для креативних відео.«Усі цікаві та креативні ідеї нами сприймаються позитивно. Бо ми розуміємо, що треба формувати цінність компанії та кожного нашого житлового комплексу, а не просто рекламувати і продавати. Тому це швидше іміджевий, а не рекламний продукт. Як на мене, якісний і дуже позитивний. Ми отримали ще декілька творчих пропозицій у схожому напрямку, тому можу сказати: далі буде», – прокоментував Андрій Разумовський.Над зйомками працювала команда: оператор-постановник та монтаж –, асистент –, ретушування –к, пілот аерозйомки –, режисер звукомонтажу –. Актори, які зіграли в ролику –та

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