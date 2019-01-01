На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО

Хто забруднює повітря міста та як знайти винного? Чи є небезпечним для здоров’я сморід у місті та хто понесе за це відповідальність?Як вирішити екологічну проблему Луцька та скільки ще місто залишатиметься заручником смороду дивіться у четвер, 18 липня, о 20:00 на «12» телеканалі.«Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру», – зазначають у повідомленні.