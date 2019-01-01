вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО

На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО
Хто забруднює повітря міста та як знайти винного? Чи є небезпечним для здоров’я сморід у місті та хто понесе за це відповідальність?

Як вирішити екологічну проблему Луцька та скільки ще місто залишатиметься заручником смороду дивіться у четвер, 18 липня, о 20:00 на «12» телеканалі.

«Пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук. На найвлучніші почуємо відповіді під час ефіру», – зазначають у повідомленні.

На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кар'єра у «Google» і повернення на батьківщину: історія луцького айтішника
Сьогодні, 20:36
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 липня
Сьогодні, 20:10
На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині освятили престол собору та накупольний хрест. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Лучани звернулися зі скаргою до місцевого депутата
Сьогодні, 19:27
Схожі новини
Луцька телеведуча розповіла про форс-мажор на ток-шоу. ВІДЕО Луцька телеведуча розповіла про форс-мажор на ток-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 18:37
Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС Про те, чому не йде на вибори і нові бізнес-проекти для Луцька: відверте інтерв’ю з Покровським. АНОНС
03 липень, 20:01
Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО Бродячі пси Луцька: хто винен та що робити. НАЖИВО
27 червень, 20:17
Назвали, які ділянки дороги у Луцьку найбільше потребують ремонту. ВІДЕО Назвали, які ділянки дороги у Луцьку найбільше потребують ремонту. ВІДЕО
13 червень, 22:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кар'єра у «Google» і повернення на батьківщину: історія луцького айтішника
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 липня
Сьогодні, 20:10
 0
На ток-шоу обговорять проблему смороду у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині освятили престол собору та накупольний хрест. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Лучани звернулися зі скаргою до місцевого депутата
Сьогодні, 19:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿