На Волині сільському голові, який «взяв на лапу» 5 тисяч доларів, повідомили про підозру
Сьогодні, 17:19
Сільському голові, якого затримали 16 липня у момент одержання від чоловіка 5 тисяч доларів за сприяння в отриманні земельної ділянки та комунального майна у власність, повідомили про підозру.
Нагадаємо, посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Наразі вирішують питання про обрання очільнику громади запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Зауважують, що санкцією ч.3 ст. 368 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Наразі вирішують питання про обрання очільнику громади запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Зауважують, що санкцією ч.3 ст. 368 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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