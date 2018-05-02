На Волині сільському голові, який «взяв на лапу» 5 тисяч доларів, повідомили про підозру





Нагадаємо, посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



Наразі вирішують питання про обрання очільнику громади запобіжного заходу.



Триває досудове розслідування.



Зауважують, що санкцією ч.3 ст. 368 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сільському голові, якого затримали 16 липня у момент одержання від чоловіка 5 тисяч доларів за сприяння в отриманні земельної ділянки та комунального майна у власність, повідомили про підозру.Нагадаємо, посадовець вимагав за свої "послуги" утричі більшу суму, проте встиг одержати лиш перший "транш" і був викритий правоохоронцями, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Наразі вирішують питання про обрання очільнику громади запобіжного заходу.Триває досудове розслідування.Зауважують, що санкцією ч.3 ст. 368 КК України за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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