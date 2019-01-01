Забруднене повітря знищує здоров'я лучан, - прокуратура





Про це повідомили у прес-службі



Так, встановивши факти звернення мешканців Луцька до лікувальних установ у зв’язку з негативним впливом на стан їхнього здоров'я повітря, забрудненого шкідливими речовинами, Луцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості службових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади Луцька й Луцького району та органів державного нагляду (контролю) Волинської області, внаслідок якої було завдано такої шкоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України).



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Зазначають, у межах кримінального провадження будуть перевіряти повноту та своєчасність реагування службових осіб усіх вищеперерахованих органів, які мали би вживати заходи задля запобігання негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, на численні повідомлення у засобах масової інформації та соціальних мережах про поширення на території обласного центру Волині та навколишніх сіл забруднюючих речовин.



Досудове розслідування триває, його провадять слідчі Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів місцевої прокуратури.



Нагадаємо, начальник відділу екології Оксана Тарабанюк розповіла, яку шкоду для здоров’я лучан несуть неприємні запахи, що поширюються містом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура з'ясовує, через чию бездіяльність Луцьк потерпає від забрудненості повітря.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області. Так, встановивши факти звернення мешканців Луцька до лікувальних установ у зв’язку з негативним впливом на стан їхнього здоров'я повітря, забрудненого шкідливими речовинами, Луцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості службових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади Луцька й Луцького району та органів державного нагляду (контролю) Волинської області, внаслідок якої було завдано такої шкоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України).Зазначають, у межах кримінального провадження будуть перевіряти повноту та своєчасність реагування службових осіб усіх вищеперерахованих органів, які мали би вживати заходи задля запобігання негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, на численні повідомлення у засобах масової інформації та соціальних мережах про поширення на території обласного центру Волині та навколишніх сіл забруднюючих речовин.Досудове розслідування триває, його провадять слідчі Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів місцевої прокуратури.Нагадаємо, начальник відділу екологіїа, яку шкоду для здоров’я лучан несуть неприємні запахи, що поширюються містом.

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