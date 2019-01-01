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На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО

На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО
Поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого засипало двох дітей.

Інцидент трапився 17 липня о 16:22, - пише ДСНС у Рівненській області.

Одну дитину дістали місцеві жителі. Її та направили до лікарні, пошуки другої дитини тривають.

До пошуків залучили місцеве населення та підрозділ ДСНС.

На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО
На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО
На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО

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Теги: пісок, обвал
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