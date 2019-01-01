На Рівненщині дітей засипало піском: тривають пошуки. ФОТО





Інцидент трапився 17 липня о 16:22, - пише ДСНС у Рівненській області.



Одну дитину дістали місцеві жителі. Її та направили до лікарні, пошуки другої дитини тривають.



До пошуків залучили місцеве населення та підрозділ ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Ясногірка Сарнинського району на території піщаного кар’єру стався зсув піску, внаслідок чого засипало двох дітей.Інцидент трапився 17 липня о 16:22, - пише ДСНС у Рівненській області.Одну дитину дістали місцеві жителі. Її та направили до лікарні, пошуки другої дитини тривають.До пошуків залучили місцеве населення та підрозділ ДСНС.

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