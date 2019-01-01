На Волині спіймали «на гарячому» двох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
Сьогодні, 20:50
На річці Неретва поблизу села Олеськ Любомльського району Волинської області виявили порушення правил рибальства.
Інцидент стався у п'ятницю, 12 липня, приблизно о 14 годині, – інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – «кловнею».
У порушників виявили таку кількість риби: щука – 10 екземплярів, плітка – 3 екземпляри, в’юн – 1 екземпляр. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів – 3 кілограми. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 672 гривень.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя лову вилучили.
Матеріали справи направили до суду для притягнення громадян до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Довідкова: Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 гривень, плітки – 85 гривень, в’юна – 17 гривень.
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Інцидент стався у п'ятницю, 12 липня, приблизно о 14 годині, – інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – «кловнею».
У порушників виявили таку кількість риби: щука – 10 екземплярів, плітка – 3 екземпляри, в’юн – 1 екземпляр. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів – 3 кілограми. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 672 гривень.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя лову вилучили.
Матеріали справи направили до суду для притягнення громадян до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Довідкова: Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 гривень, плітки – 85 гривень, в’юна – 17 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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