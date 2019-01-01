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На Волині спіймали «на гарячому» двох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО

На Волині спіймали «на гарячому» двох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
На річці Неретва поблизу села Олеськ Любомльського району Волинської області виявили порушення правил рибальства.

Інцидент стався у п'ятницю, 12 липня, приблизно о 14 годині, – інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, викрили двох громадян, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям лову – «кловнею».

У порушників виявили таку кількість риби: щука – 10 екземплярів, плітка – 3 екземпляри, в’юн – 1 екземпляр. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів – 3 кілограми. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 672 гривень.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонене знаряддя лову вилучили.

Матеріали справи направили до суду для притягнення громадян до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Довідкова: Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Компенсація за один виловлений екземпляр щуки становить 340 гривень, плітки – 85 гривень, в’юна – 17 гривень.
На Волині спіймали «на гарячому» двох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
На Волині спіймали «на гарячому» двох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО

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Теги: рибоохороний патруль, незаконна риболовля, порушення
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