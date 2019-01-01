Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 18 липня





У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ. У Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +20…+22. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешеві можливий невеликий дощ. У Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +11…+12 градусів, удень – +20…+22. Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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