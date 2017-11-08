«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*
Сьогодні, 19:24
Гіпермаркет «Там Там» продовжує дивувати та дарувати подорожі своїм покупцям. Гостям гіпермаркету пропонують незабутній відпочинок у Китаї на острові Хайнань.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Для того, аби виграти подорож на двох необхідно:
- з 15 липня до 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «Там Там»,
- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»
- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00
Особиста присутність на розіграші обов’язкова.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Для того, аби виграти подорож на двох необхідно:
- з 15 липня до 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «Там Там»,
- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»
- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00
Особиста присутність на розіграші обов’язкова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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