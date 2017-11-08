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«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*

«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*
Гіпермаркет «Там Там» продовжує дивувати та дарувати подорожі своїм покупцям. Гостям гіпермаркету пропонують незабутній відпочинок у Китаї на острові Хайнань.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Для того, аби виграти подорож на двох необхідно:

- з 15 липня до 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «Там Там»,
- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»
- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00

Особиста присутність на розіграші обов’язкова.
«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*



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Теги: Там Там, подорож, розіграш, Китай
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