«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*

Гіпермаркет «Там Там» продовжує дивувати та дарувати подорожі своїм покупцям. Гостям гіпермаркету пропонують незабутній відпочинок у Китаї на острові Хайнань.Про це повідомляє пресслужба закладу.Для того, аби виграти подорож на двох необхідно:- з 15 липня до 16 серпня зробити покупку на суму від 1 000 гривень у гіпермаркеті «Там Там»,- вказати на чеку ПІБ, контактний номер телефону та вкинути в скриньку, яка знаходиться у відділі інформації гіпермаркету «Там Там»- прийти на розіграш 17 серпня 2019 о 19:00Особиста присутність на розіграші обов’язкова.