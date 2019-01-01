Шанс на зміни: відомі лучани підтримують Тараса Шкітера на виборах до парламенту*

Кандидат у народні депутати від міста Луцька, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»продовжує зустрічатися із мешканцями обласного центру та спілкуватися на теми, які хвилюють людей.Так, мешканці вулиці Львівської акцентували увагу кандидата на проблемі міста, що пов’язана зі смородом, мешканці округів, де немає депутатів у міській раді, нарікали на відсутність благоустрою біля будинків та дитячих майданчиків. Однак всіх лучан від проспекту Соборності до бульвару Дружби Народів, від вулиці Кравчука до Київського майдану обурювали тарифи на комунальні послуги та погані дороги.Своєю чергою Тарас Шкітер не давав порожніх обіцянок, як звикли робити старі політики. Він запевнив, що ці питання його також хвилюють, тож він готовий відстоювати інтереси луцької громади у Верховній Раді та робити усе можливе, аби рідне місто мало сучасну інфраструктуру, містяни могли отримати якісні медичні послуги, Луцьк став цікавим для інвесторів, а його мешканці почувалися комфортно та у безпеці.Під час зустрічей із лучанами, Шкітер неодноразово наголошував, що головним пріоритетом його передвиборчої програми є призначення виборів міського голови, чого не зробив цей парламент.Свою підтримку Тарасу Шкітеру висловили чимало відомих лучан. Серед нихта інші.(засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутат Луцької міської ради):«Я знаю Тараса вже багато років і він зарекомендував себе як чесна і порядна людина, яка не лише орієнтується в проблемах, які турбують містян, але й знає, як їх можна вирішити та доносити на національний рівень. Тому, віддаючи свій голос за Шкітера, ви даєте шанс Луцьку змінитися на краще».(депутат Луцької міської ради):«Я хочу виразити свою підтримку молодому, амбітному і перспективному кандидату в народні депутати України по нашому виборчому округу від міста Луцька Тарасу Шкітеру. Друзі, тому 21 липня 2019 року я закликаю вас усіх прийти на вибори, дуже добре подумати, кого ми будемо делегувати у Верховну Раду від нашого міста, і, хто розділяє мої бачення, прошу підтримати Тараса Шкітера».(голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині):«Незабаром вибори і хочеться висловити свою підтримку людині, яка на мою думку варта такої. Моя улюблена фраза: "Досвідчена людина не та, яка прожила довше, а та, яка більше побачила". Тарас дійсно молодий перспективний журналіст, який вирішив спробувати себе в політиці. Він неодноразово сприяв допомозі не тільки учасникам АТО та членам їх сімей, а й постійно турбується про розвиток молодих лучан. Молодь - наше майбутнє, і якщо змінювати цю країну, то напевне разом з такими людьми, як Тарас».(директор видавництва «Ключі»):«Зараз у політиці у нас – тренд на молодих, а Тарас Шкітер проявив себе активним громадським діячем. Він хороший журналіст, розуміється у громадському житті і політиці. Cеред тих кандидатів, що я бачу, можу сказати, що він позитивний чоловік і вартий того, щоб лучани його підтримали».(депутатка Луцької міської ради):«Я підтримую Тараса Шкітера, якого делегували Громадянський Рух «СВІДОМІ» та мій колега Андрій Покровський. Лучани, прошу вас звернути увагу, що нам потрібен депутат від міста, який буде жити нашими проблемами, який гідно представлятиме наше місто не лише в парламенті, а і за межами України. Я довіряю Тарасу Шкітеру та команді, яка його делегує. Сьогодні є шанс на зміни».(політолог):«Я знаю Тараса більше 4-х років, останні 2 роки ми тісно співпрацюємо в рамках Громадянського Руху «СВІДОМІ». Він та людина, яка відразу привертає увагу, викликає емоції. З моменту нашого знайомства у 2015 р. я відразу зрозумів, що у цього молодого чоловіка є велике майбутнє у тих справах, за які він буде братись. Він справедливий, цілеспрямований та наполегливий, вміє знаходити спільну мову з різними людьми. Ще одна його сильна риса - це детально вникати у ті справи, до яких він має стосунок. Іноді це втомлює, але в підсумку дає позитивний результат. Будучи в місцевій політиці понад 20 років, я спостерігав злети і падіння різних молодих лідерів. Хтось з них зараз ще в політиці чи в громадському секторі, але більшість змінила рід діяльності, бо не витримала навантаження чи конкуренції зі старими політиками. Але сьогодні інший час, сьогодні надзвичайно сильний запит на зміни. Тарас продемонстрував, що він сильний молодий політик, якого важко збити з шляху. Завдяки своєму журналістському досвіду та громадській діяльності він має добру підготовку для роботи в парламенті. Я буду голосувати за Тараса Шкітера та закликаю це робити усіх, хто мене знає та довіряє. Я впевнений, що він не підведе».(телеведуча):«Із Тарасом ми працюємо давно і, мабуть, вже з’їли пів пуда солі. Були як гучні перемоги, так і відверті факапи, які ми розгрібали разом. За ці роки я зрозуміла, що Тарас та людина, на яку точно можна покластися. Всі, хто його знає, точно зміг відчути його надмірно ретельний підхід до усього, за що він береться, але саме він є одним з ключових факторів забезпечення системності та стабільно високої якості тих медійний продуктів, які ми генеруємо. Тарас, безумовно, нове обличчя з прогресивного середовища свідомих та відповідальних людей, які делегували йому своє представництво. Я теж довіряю Тарасу і знаю, що саме він може стати шансом на зміни у Луцьку, на які ми всі чекаємо! Разом до свідомого майбуття!»(пенсіонерка, жителька міста Луцька):«Багато разів нас вже обманювала влада, було багато обіцянок, але нічого не робиться. Нині нам тяжко комусь повірити. Але перечитавши програму Тараса Шкітера, я дуже приємно здивувалася, що така молода людина турбується про людей поважного віку. У нього є багато планів на майбутнє і це дуже приємно. Це єдиний кандидат, який балотується в нашому 22 окрузі і згадав про те, що в нас роками немає міського голови. Він про це турбується і хоче, щоб це якнайшвидше змінилося. Тарасові хочеться повірити і подарувати довіру! Нехай його думки і задуми, які він окреслив у своїй програмі, вдасться реалізувати. А ми, жителі міста, будемо його підтримувати».(пенсіонерка, жителька міста Луцька):«Як кандидат у депутати Тарас Шкітер заслуговує на увагу та владу. Адже наша держава потребує таких молодих й ініціативних людей, які б вносили якусь новизну і допомогли змінити наше життя. Ми, люди похилого віку, турбуємося за майбутнє наших дітей та внуків, тому повинні добре подумати, за кого потрібно віддати голос, щоб зміни в країні настали. Такі люди, як наш кандидат, можуть здійснити це. Тому що він молодий, ініціативний, освічений! Його програма направлена на покращення добробуту українців. Майбутнє – за такими кандидатами в депутати!»Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України відбудуться вже 21 липня, у неділю. Тарас Шкітер балотується у 22 виборчому окрузі, тобто по місту Луцьку.Довідково: Шкітер Тарас Ігорович, народився 24 листопада 1990 року в місті Луцьку, освіта вища, директор ГО «Громадянський Рух «СВІДОМІ» та ІА «Конкурент», безпартійний.