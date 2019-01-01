Двоє волинян стали чемпіонами України
Сьогодні, 21:32
Представники Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з жиму лежачи.
Змагання відбувалися в місті Коломия. Про це своїй сторінці у Facebook написав луцький тренер Олег Хом`як.
У чемпіонаті брали участь троє волинян. Всі спортсмени зайняли призові місця.
"Оксана Приходько стала абсолютною чемпіонкою України та двічі оновила рекорд України у ваговій категорії до 52 кг: 138 та 141 кг відповідно", - йдеться у дописі.
Серед ветеранів другої вікової групи у категорії до 105 кілограм 53-річний Сергій Деняк завоював золото, зафіксувавши результат 200 кілограм.
А волинянин Михайло Малкуш став срібним призером у категорії до 59 кілограм, програвши суперникові лише за власною вагою з результатом 185 кг.
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Змагання відбувалися в місті Коломия. Про це своїй сторінці у Facebook написав луцький тренер Олег Хом`як.
У чемпіонаті брали участь троє волинян. Всі спортсмени зайняли призові місця.
"Оксана Приходько стала абсолютною чемпіонкою України та двічі оновила рекорд України у ваговій категорії до 52 кг: 138 та 141 кг відповідно", - йдеться у дописі.
Серед ветеранів другої вікової групи у категорії до 105 кілограм 53-річний Сергій Деняк завоював золото, зафіксувавши результат 200 кілограм.
А волинянин Михайло Малкуш став срібним призером у категорії до 59 кілограм, програвши суперникові лише за власною вагою з результатом 185 кг.
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