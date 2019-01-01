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Двоє волинян стали чемпіонами України

Двоє волинян стали чемпіонами України
Представники Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з жиму лежачи.

Змагання відбувалися в місті Коломия. Про це своїй сторінці у Facebook написав луцький тренер Олег Хом`як.

У чемпіонаті брали участь троє волинян. Всі спортсмени зайняли призові місця.

"Оксана Приходько стала абсолютною чемпіонкою України та двічі оновила рекорд України у ваговій категорії до 52 кг: 138 та 141 кг відповідно", - йдеться у дописі.

Серед ветеранів другої вікової групи у категорії до 105 кілограм 53-річний Сергій Деняк завоював золото, зафіксувавши результат 200 кілограм.

А волинянин Михайло Малкуш став срібним призером у категорії до 59 кілограм, програвши суперникові лише за власною вагою з результатом 185 кг.

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Теги: Волинь, спорт, Чемпіонат України
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