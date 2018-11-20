Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі
Сьогодні, 21:56
Лучани зможуть дізнатися, як правильно розвивати свої соцмережі.
Про це та багато іншого розкажуть під час зустрічі луцькі блогери.
Як повідомляють організатори, зустріч відбудеться 18 липня о 17:30 в коворкінгу Passage Interdit на Набережній,42.
Луцькі блогери розповідатимуть про трендові методи розвитку в соцмережах. Спікерами будуть: власник золотої кнопки YouТube Gero Arias і співзасновниця 3-х магазинів, основа просування яких - Іnstagram Ірина Дищаковська.
Організатори зазначають, що наврядче хтось знає ще когось місцевих блогерів з такою аудиторією як у одного з спікерів- Gero
На відвідувачів чекатиме нетипова, подія, тому варто поквапитись.
Зареєструватися на зустріч можна ТУТ.
На заході буде цікаво:
- Усім, хто цікавиться SMM;
- Маркетологам;
- Менеджерам;
- Тим, хто планує вести особистий блог або створити робочу сторінку;
- Усім, хто планує відкрити власну справу;
- Усім, хто хоче розвивати особистий бренд чи власний бізнес.
Вартість входу — 250 гривень.
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Про це та багато іншого розкажуть під час зустрічі луцькі блогери.
Як повідомляють організатори, зустріч відбудеться 18 липня о 17:30 в коворкінгу Passage Interdit на Набережній,42.
Луцькі блогери розповідатимуть про трендові методи розвитку в соцмережах. Спікерами будуть: власник золотої кнопки YouТube Gero Arias і співзасновниця 3-х магазинів, основа просування яких - Іnstagram Ірина Дищаковська.
Організатори зазначають, що наврядче хтось знає ще когось місцевих блогерів з такою аудиторією як у одного з спікерів- Gero
На відвідувачів чекатиме нетипова, подія, тому варто поквапитись.
Зареєструватися на зустріч можна ТУТ.
На заході буде цікаво:
- Усім, хто цікавиться SMM;
- Маркетологам;
- Менеджерам;
- Тим, хто планує вести особистий блог або створити робочу сторінку;
- Усім, хто планує відкрити власну справу;
- Усім, хто хоче розвивати особистий бренд чи власний бізнес.
Вартість входу — 250 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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