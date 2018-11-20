Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі





Про це та багато іншого розкажуть під час зустрічі луцькі блогери.



Як повідомляють організатори, зустріч відбудеться 18 липня о 17:30 в коворкінгу Passage Interdit на Набережній,42.



Луцькі блогери розповідатимуть про трендові методи розвитку в соцмережах. Спікерами будуть: власник золотої кнопки YouТube Gero Arias і співзасновниця 3-х магазинів, основа просування яких - Іnstagram Ірина Дищаковська.



Організатори зазначають, що наврядче хтось знає ще когось місцевих блогерів з такою аудиторією як у одного з спікерів- Gero



На відвідувачів чекатиме нетипова, подія, тому варто поквапитись.



Зареєструватися на зустріч можна







На заході буде цікаво:



- Усім, хто цікавиться SMM;



- Маркетологам;



- Менеджерам;



- Тим, хто планує вести особистий блог або створити робочу сторінку;



- Усім, хто планує відкрити власну справу;



- Усім, хто хоче розвивати особистий бренд чи власний бізнес.



Вартість входу — 250 гривень.

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