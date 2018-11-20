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Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі

Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі
Лучани зможуть дізнатися, як правильно розвивати свої соцмережі.

Про це та багато іншого розкажуть під час зустрічі луцькі блогери.

Як повідомляють організатори, зустріч відбудеться 18 липня о 17:30 в коворкінгу Passage Interdit на Набережній,42.

Луцькі блогери розповідатимуть про трендові методи розвитку в соцмережах. Спікерами будуть: власник золотої кнопки YouТube Gero Arias і співзасновниця 3-х магазинів, основа просування яких - Іnstagram Ірина Дищаковська.

Організатори зазначають, що наврядче хтось знає ще когось місцевих блогерів з такою аудиторією як у одного з спікерів- Gero

На відвідувачів чекатиме нетипова, подія, тому варто поквапитись.

Зареєструватися на зустріч можна ТУТ.

Популярні луцькі блогери розкажуть, як «розкачувати» соцмережі


На заході буде цікаво:

- Усім, хто цікавиться SMM;

- Маркетологам;

- Менеджерам;

- Тим, хто планує вести особистий блог або створити робочу сторінку;

- Усім, хто планує відкрити власну справу;

- Усім, хто хоче розвивати особистий бренд чи власний бізнес.

Вартість входу — 250 гривень.

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Теги: Луцьк, соцмережі
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