У Мінську домовилися про перемир`я та обмін полоненими

На переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську представники Росії як країни-окупанта підтвердили перебування 69 українських заручників на Донбасі і хочуть від України звільнення 208 осіб.Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, - пише УНІАН."В гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона", - зазначила Олефір."Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб", - поінформувала прес-секретар Кучми.Також під час зустрічі домовитися про стале та безстрокове припиненню вогню, в ніч з 21 на 22 липня 2019 року за київським часом.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/war/10621275-tkg-v-minsku-domovilasya-pro-peremir-ya-na-donbasi-z-opivnochi-22-lipnya.htmlНагадаємо, сьогодні у Мінську відбулась зустріч учасників чотирьох робочих підгруп (з політичних, економічних, гуманітарних питань і питань безпеки) Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.