Луцький тренер очолить українську делегацію на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 22:53
Тренера луцького спортивного клубу "Воїн" призначили керівником української делегації на Чемпіонаті світу з ММА.
Про це повідомили у спільноті National MMA Federation of Ukrainе у Facebook.
"Керівником делегації на Чемпіонат Світу серед старших, молодших юнаків та юніорів призначено Андрія Зінчука - старшого тренера СК "Воїн", - йдеься у дописі.
Як відомо, Чемпіонат Світу з ММА серед молоді відбудеться 3-4 серпня у столиці Італії. Україну на змаганнях представлять 27 спортсменів.
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Про це повідомили у спільноті National MMA Federation of Ukrainе у Facebook.
"Керівником делегації на Чемпіонат Світу серед старших, молодших юнаків та юніорів призначено Андрія Зінчука - старшого тренера СК "Воїн", - йдеься у дописі.
Як відомо, Чемпіонат Світу з ММА серед молоді відбудеться 3-4 серпня у столиці Італії. Україну на змаганнях представлять 27 спортсменів.
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