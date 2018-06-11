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Луцький тренер очолить українську делегацію на Чемпіонаті світу

Луцький тренер очолить українську делегацію на Чемпіонаті світу
Тренера луцького спортивного клубу "Воїн" призначили керівником української делегації на Чемпіонаті світу з ММА.

Про це повідомили у спільноті National MMA Federation of Ukrainе у Facebook.

"Керівником делегації на Чемпіонат Світу серед старших, молодших юнаків та юніорів призначено Андрія Зінчука - старшого тренера СК "Воїн", - йдеься у дописі.

Як відомо, Чемпіонат Світу з ММА серед молоді відбудеться 3-4 серпня у столиці Італії. Україну на змаганнях представлять 27 спортсменів.

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Теги: спорт, ММА, Чемпіонат світу, СК "Воїн"
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