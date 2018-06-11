Луцький тренер очолить українську делегацію на Чемпіонаті світу





Про це повідомили у спільноті National MMA Federation of Ukrainе у Facebook.



"Керівником делегації на Чемпіонат Світу серед старших, молодших юнаків та юніорів призначено Андрія Зінчука - старшого тренера СК "Воїн", - йдеься у дописі.



Як відомо, Чемпіонат Світу з ММА серед молоді відбудеться 3-4 серпня у столиці Італії. Україну на змаганнях представлять 27 спортсменів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренера луцького спортивного клубу "Воїн" призначили керівником української делегації на Чемпіонаті світу з ММА.Про це повідомили у спільноті National MMA Federation of Ukrainе у Facebook."Керівником делегації на Чемпіонат Світу серед старших, молодших юнаків та юніорів призначено Андрія Зінчука - старшого тренера СК "Воїн", - йдеься у дописі.Як відомо, Чемпіонат Світу з ММА серед молоді відбудеться 3-4 серпня у столиці Італії. Україну на змаганнях представлять 27 спортсменів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію