18 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії(на фото).Також день народження 18 липня у журналістівта, бухгалтера, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express»Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.