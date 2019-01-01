18 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко (на фото).
Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, бухгалтера Олександри Рижкової, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.
18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.
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Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука, бухгалтера Олександри Рижкової, а також у співзасновника туристичної компанії «GЕО express» Геннадія Голуба.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.
Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.
У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.
18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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